Unicaja lanza una nueva campaña de préstamos preconcedidos con mejores condiciones ante la temporada estival

La promoción, que estará vigente hasta el próximo 12 de junio, incorpora una rebaja en el coste de los préstamos y la eliminación de la comisión por cancelación anticipada total o parcial, durante toda la vida de la operación, lo que aporta mayor flexibilidad al cliente a la hora de gestionar su financiación.

La oferta contempla importes de hasta 50.000 euros y plazos de devolución de hasta ocho años. El importe mínimo para acceder a esta financiación es de 2.000 euros en contratación en oficina y de 1.000 euros a través de la banca digital.

Contratación sencilla y omnicanal

Los clientes de Unicaja pueden formalizar estos préstamos de manera sencilla, tanto en la amplia red de sucursales como a través de su Banca Digital, en un modelo que combina la cercanía del gestor en oficina con la agilidad de la operativa online.

Con esta campaña, Unicaja refuerza su apuesta por un modelo de banca de proximidad, centrado en acompañar al cliente en los distintos momentos de su vida financiera, con soluciones que buscan facilitar una planificación equilibrada y acorde a sus necesidades.

Esta iniciativa se enmarca en las líneas del Plan Estratégico 2025-2027, que prioriza la mejora de la experiencia de cliente mediante una propuesta omnicanal accesible y orientada al asesoramiento personalizado.