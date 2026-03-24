Unicaja impulsa su posicionamiento joven y lanza una promoción dirigida a nuevos clientes, con 90 euros en experiencias y tarjetas regalo

Esta propuesta, limitada a los primeros 10.000 jóvenes de entre 18 y 27 años que cumplan los requisitos, se encuadra dentro del posicionamiento This is Uni y busca ofrecer ventajas inmediatas y flexibles que se adapten a sus intereses reales como ocio, formación, bienestar, movilidad y consumo digital. Para acceder a esta campaña, los únicos requisitos son activar Bizum y solicitar el beneficio desde la Banca Digital, en el apartado ‘Sorteos y Promociones’, o a través de una oficina.

De esta forma, los nuevos clientes recibirán 30 euros mensuales para canjear en www.viviralouni.com por experiencias como planes gastronómicos, actividades de ocio, bienestar o clases para desarrollar habilidades e idiomas. También podrán canjearse por tarjetas regalo (con un valor de 10 euros por tarjeta), adquiridas a través de distribuidores autorizados, canjeables en Apple, Amazon, Cinesa, MediaMarkt, PlayStation, Adidas, Nike o Casa del Libro. Los clientes podrán disfrutar de estas experiencias hasta el 15 de octubre de 2026.

Ventajas adicionales: Bizum, descuentos y movilidad sin comisiones

La promoción se complementa con una ventaja adicional a los nuevos clientes que activen Bizum y lo utilicen en compras online hasta el 31 de diciembre: un 5% de devolución (cashback) de las compras realizadas, con un máximo de 120 euros brutos por cliente en seis meses.

Además, los nuevos clientes jóvenes de Unicaja podrán acceder a descuentos y beneficios en más de 120 marcas a través del programa Euro 6000 Plus, además de ventajas exclusivas en IKEA, Leroy Merlin, MásMóvil y Octopus Energy.