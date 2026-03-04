La UMA conmemora este viernes el Día Internacional de la Mujer

Programa:

Ciclo de conferencias Wind. Women in Industrial Design (hasta el 14 de marzo). Coordina: María Alonso García (ETS de Ingeniería Industrial). Lugar: ETS de Ingeniería Industrial. Programa. Cartel

Taller "Las fotógrafas italianas en los años 70". Organiza: Comisión de Igualdad de la Facultad de Derecho. Lugar: Aula judicial de la Facultad de Derecho. Horario: 12:00 h.

Mesa redonda "Trayectorias de mujeres. Erosionando el techo de cristal". Organiza: IGIUMA. Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras. Horario: 10:00-12:00 h.