Noticias de la institución académica

La UMA conmemora este viernes el Día Internacional de la Mujer

El acto institucional está organizado por el Vicerrectorado de Igualdad y Política Social y se celebrará en el Contenedor Cultural UMA a partir de las once de la mañana.

Isabel Naranjo

Malaga |

Programa:

Ciclo de conferencias Wind. Women in Industrial Design (hasta el 14 de marzo). Coordina: María Alonso García (ETS de Ingeniería Industrial). Lugar: ETS de Ingeniería Industrial. Programa. Cartel

Taller "Las fotógrafas italianas en los años 70". Organiza: Comisión de Igualdad de la Facultad de Derecho. Lugar: Aula judicial de la Facultad de Derecho. Horario: 12:00 h.

Mesa redonda "Trayectorias de mujeres. Erosionando el techo de cristal". Organiza: IGIUMA. Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras. Horario: 10:00-12:00 h.

