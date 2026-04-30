UGT y CCOO se movilizan este Primero de Mayo bajo el lema ‘Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia’

De cara al festivo de mañana, CCOO y UGT van a celebrar en Málaga la manifestación central por el Primero de Mayo, Día del Trabajador, con el objetivo de reivindicar el derecho a la vivienda y salarios dignos.

Este año, la movilización central contará con la participación de los secretarios confederales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín; la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López y los secretarios generales de UGT Málaga, Antonio González y de CCOO de Málaga, Fernando M. Cubillo.

Estas movilizaciones por el día internacional del trabajador buscan reivindicar también el 'No a la guerra' y contarán también con la presencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Una convocatoria que en los últimos días ha desatado el debate por coincidir con la fecha de inicio de campaña de las elecciones andaluzas, algo sobre lo que CCOO y UGT se han desvinculado asegurando que escogieron Málaga el pasado mes de noviembre.