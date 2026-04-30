1 de Mayo

UGT y CCOO se movilizan este Primero de Mayo bajo el lema ‘Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia’

Los sindicatos partirán a las 11:30h de la mañana de la avenida Manuel Agustín Heredia, pasando por la Alameda de Colón, la Alameda Principal, la plaza de la Marina y la calle Larios hasta llegar a la plaza de la Constitución

Redacción

Málaga |

UGT y CCOO se movilizan este Primero de Mayo bajo el lema ‘Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia’
UGT y CCOO se movilizan este Primero de Mayo bajo el lema ‘Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia’ | CCOO y UGT

De cara al festivo de mañana, CCOO y UGT van a celebrar en Málaga la manifestación central por el Primero de Mayo, Día del Trabajador, con el objetivo de reivindicar el derecho a la vivienda y salarios dignos.

Este año, la movilización central contará con la participación de los secretarios confederales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín; la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López y los secretarios generales de UGT Málaga, Antonio González y de CCOO de Málaga, Fernando M. Cubillo.

Estas movilizaciones por el día internacional del trabajador buscan reivindicar también el 'No a la guerra' y contarán también con la presencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Una convocatoria que en los últimos días ha desatado el debate por coincidir con la fecha de inicio de campaña de las elecciones andaluzas, algo sobre lo que CCOO y UGT se han desvinculado asegurando que escogieron Málaga el pasado mes de noviembre.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer