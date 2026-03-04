Trece empresas turísticas malagueñas participan en la ITB Berlín 2026 de la mano de la Cámara de Comercio de Málaga

Gracias a esta iniciativa, las empresas participantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las tendencias del mercado turístico internacional y mantener encuentros profesionales con touroperadores y agentes del sector, principalmente alemanes y europeos, con el objetivo de presentar la oferta turística del destino Málaga–Costa del Sol y generar nuevas oportunidades de negocio.

Alemania se ha consolidado históricamente como uno de los mercados emisores de turismo más relevantes de Europa y del mundo. En 2024 se registraron 83,4 millones de viajes al extranjero por parte de turistas alemanes, con un gasto total que alcanzó los 83.400 millones de euros, lo que refleja la fuerte propensión de la sociedad alemana a viajar fuera de sus fronteras y su elevada capacidad de consumo turístico. Este mercado se caracteriza además por una alta digitalización, una marcada estacionalidad concentrada en los meses de verano y una clara orientación hacia destinos internacionales.

Posicionamiento consolidado En este contexto, la Costa del Sol mantiene un posicionamiento consolidado en el mercado alemán basado en atributos diferenciales como el clima durante todo el año, la combinación de cultura, gastronomía y relax, una amplia oferta de ocio apoyada en una sólida infraestructura hotelera, así como su atractivo como destino familiar y de golf.

“Con esta acción, la Cámara de Comercio de Málaga refuerza su compromiso con la internacionalización y promoción exterior de las empresas turísticas de la provincia, facilitando el acceso a mercados estratégicos y contribuyendo a la

generación de nuevas oportunidades comerciales. Se espera que la participación en ITB Berlín permita a las empresas participantes abrir nuevas vías de colaboración, consolidar contactos profesionales y seguir impulsando la llegada de

turistas alemanes al destino Málaga-Costa del Sol”, ha apuntado José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio.

La delegación de empresas participantes en esta acción comercial esta integrada por las siguientes empresas: ABIES TRAVEL (Agencia de viajes), PRIMA RENT A CAR (Rent a car); BIZNAGAMAR (Teatro flamenco y espectáculos); HOTEL ALAY; AUTENTIK HOTELS AND TRAVEL (Agencia de viajes); LA ALMAZARA-LA ORGANIC (Oleoturismo, Museo); ASESORIA Y CONSULTORIA DE COMERCIALIZACION Y MARKETING (Organización de eventos y consultoría); CLAVE 3 LICITACIONES Y PROYECTOS (Organización de eventos y consultoría); HOTELES PYR; TOUR DIEZ TRAVEL (Agencia de viajes); VENCHIPA (Oleoturismo, Museo); TOURISTIC SERVICE CENTER (Agencia de viajes) y FLAMENCO MÁLAGA (Teatro flamenco, espectáculos).