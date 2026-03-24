Tradición, bienestar y lujo: la propuesta de Higuerón Resort para vivir una Semana Santa en la Costa del Sol

A pocos minutos de la ciudad, Higuerón Gran Málaga Resort propone una forma distinta de vivir estos días. La experiencia invita a alternar la intensidad de la ciudad con momentos de calma frente al Mediterráneo, en un entorno pensado para desconectar, descansar y disfrutar del tiempo sin prisa.

Un refugio premium desde el que sentir la Semana Santa

Así, el resort se presenta como un refugio desde el que descubrir la Semana Santa malagueña desde otra perspectiva: la de quienes desean sumergirse en la tradición durante el día y regresar después a un espacio donde el bienestar, la gastronomía y el estilo de vida mediterráneo marcan el ritmo.

Gastronomía de autor, espacios dedicados al cuidado personal, arte contemporáneo integrado en todo el complejo y una arquitectura abierta al paisaje conforman una propuesta que combina turismo urbano y bienestar. Una forma de vivir Andalucía desde la calma y la autenticidad, donde cada estancia se convierte en una experiencia que equilibra emoción y descanso.

Experiencias para cada ocasión

En este contexto, el resort propone vivir estos días de desconexión a través de experiencias de creadas exclusivamente para estas fechas, para quienes buscan algo más que una estancia.

Inspirada en la cultura de servicio orientada a la calidad y la excelencia, "Luxury Adults-Recommended Easter Escape – Hilton Fuengirola", ofrece una estancia de 3 días en el resort donde se prioriza el cuidado y el descanso, con acceso al circuito de spa, disponibilidad de balinesas en Infinity y opción de traslado a Higuerón, The Beach Club.

Además, el complejo también tiene disponible Leiro Experiences. Esta propuesta incluye ventajas que permiten disfrutar del resort con mayor comodidad, como mayor flexibilidad en la llegada y salida, experiencias gastronómicas exclusivas o acceso prioritario a algunos de los espacios más representativos del complejo, entre ellos el restaurante Sollo, reconocido con Estrella Michelin. A ello se suma la posibilidad de disfrutar de los espacios dedicados al bienestar, como el Higuerón Spa o el Sport Club, concebidos para complementar la estancia con momentos de descanso y cuidado personal.

Todo ello en un entorno donde el arte es protagonista: más de 400 obras de creadores contemporáneos como Enrique Brinkmann, Lita Cabellut o Francisco Leiro dialogan con la arquitectura y el paisaje, aportando una dimensión cultural que trasciende lo estético.

Gastronomía frente al Mediterráneo: tres experiencias para completar la estancia

La experiencia en Higuerón Gran Málaga Resort también se vive a través de la gastronomía, con propuestas que recorren distintos estilos culinarios y escenarios dentro del propio complejo.

Entre ellas destaca Sollo, el restaurante del chef Diego Gallegos, reconocido con Estrella Michelin. Su cocina, creativa y sostenible, convierte cada menú en una experiencia sensorial que conecta producto, investigación y territorio.

La oferta se completa con Arara Bistro Bar, un espacio gastronómico contemporáneo que combina sabores internacionales con producto mediterráneo en un ambiente relajado y cosmopolita, ideal para disfrutar de comidas distendidas o cenas informales tras una jornada en la ciudad.

Higuerón, The Beach Club: la nueva propuesta de la temporada

Por su parte, Higuerón, The Beach Club estrena temporada con un cambio de nombre que refleja su integración en el universo Higuerón. A pesar de que la actividad del espacio se irá activando progresivamente a medida que se acerca el verano en la Costa del Sol, los huéspedes de Semana Santa ya podrán vivir esta nueva experiencia.

El arranque de la nueva temporada incluye la propuesta gastronómica de Diego Gallegos, con una selección de aperitivos y cocktails signature. Además, se amplían los días de apertura de miércoles a domingos, adaptándose a las tardes más largas para permitir el disfrute de la terraza frente al mar.