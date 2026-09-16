"Trabajamos todo lo rápido que podemos para ampliar el Palacio de Ferias"

Alicia Izquierdo, concejala responsable del área de Innovación del Ayuntamiento de Málaga, relata en Más de Uno la actividad que desarrolla el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) a lo largo de todo el año. Los próximos eventos van a poner en primera línea el espacio congresual como la II edición del San Diego Comic-Con de Málaga donde se reúne cómic, cine, series, gaming, anime... y que en la pasada edición batió todas las expectativas de afluencia de público superando los 120.000 visitantes durante los días de su celebración.

Izquierdo aborda en nuestro programa la necesidad de la ampliación del FYCMA y los trabajos que desde el consistorio, se están llevando a cabo para conseguir la pronta mejora de las instalaciones, así como los proyectos que se están desarrollando desde su área en el ámbito tecnológico.