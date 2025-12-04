Totalán y El Burgo declaran no apto el consumo del agua de la red municipal

El Ayuntamiento de Totalán ha declarado no apta para el consumo humano el agua con la que se abastece el municipio procedente del pantano de La Viñuela y que llega hasta sus grifos mediante la empresa Axaragua.

Con anterioridad, los ayuntamientos de Iznate y El Borge adoptaron la misma medida como consecuencia de la detección de altos niveles de cloratos en las análiticas. Sin embargo, Iznate ya ha autorizado el consumo del agua tras los resultados de los últimos análisis que así lo permiten, mientras que en El Borge están a la espera de conocer los últimos resultados de las analíticas llevadas a cabo durante esta semana que permitan volver a consumir el agua con total normalidad.

Mientras duran las restricciones de consumo del agua, los Ayuntamientos afectados proporcionan garrafas de agua de 8 litros a los vecinos, lo que palía la situación pero supone una merma económica para los consistorios.

En Más de Uno Málaga hemos contactado con los alcaldes de Iznate, Gregorio Campos, y de El Burgo, Raúl Vallejo, para conocer la situación en sus municipios, así como con Jorge Martín, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental y de la empresa pública encargada del suministro del agua procedente del embalse de La Viñuela, Axaragua.