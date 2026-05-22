Tootsie en Málaga: "Aquí ya hay un público de musicales"

El Teatro del Soho presenta un nuevo musical, Tootsie, la comedia musical perfecta, que mezcla el enredo con canciones inolvidables. Este clásico con pasaporte renovado es una adaptación de la película del mismo nombre de 1982 ganadora de un Oscar e interpretada por Dustin Hoffman y Jessica Lange.

A Málaga llega bajo la dirección de Bernabé Rico, quien considera un placer traer a Málaga y al Teatro del Soho un musical, y pese a que era reticente a mantenerse aquí durante tantos días, ha comprobado que "en Málaga ya hay un público de musicales".