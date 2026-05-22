HASTA EL 7 DE JUNIO EN EL TEATRO DEL SOHO

Tootsie en Málaga: "Aquí ya hay un público de musicales"

Hablamos con el director de la comedia musical, Bernabé Rico

Redacción

Málaga |

El Teatro del Soho presenta un nuevo musical, Tootsie, la comedia musical perfecta, que mezcla el enredo con canciones inolvidables. Este clásico con pasaporte renovado es una adaptación de la película del mismo nombre de 1982 ganadora de un Oscar e interpretada por Dustin Hoffman y Jessica Lange.

A Málaga llega bajo la dirección de Bernabé Rico, quien considera un placer traer a Málaga y al Teatro del Soho un musical, y pese a que era reticente a mantenerse aquí durante tantos días, ha comprobado que "en Málaga ya hay un público de musicales".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer