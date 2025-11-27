"The Season of Light”, la propuesta de Higuerón Resort para celebrar las fiestas navideñas

Más allá de una época festiva, la Navidad en Higuerón es una forma de disfrutar. Todo encuentra su momento: desde las sobremesas que se alargan con conversaciones pausadas; hasta la medianoche del 31 cuando el año se despide con un guiño gastronómico a los nuevos comienzos.

Durante estas fechas, los restaurantes del resort se transforman en escenarios festivos y ofrecen experiencias gastronómicas únicas, con menús diseñados para celebrar la Navidad a través de sabores exquisitos y productos seleccionados de la más alta calidad.

Acabar el año con el nuevo menú “Caminho 2026: el origen de la luz”

En este sentido, un año más, la cena de Nochevieja tiene firma propia. Diego Gallegos, chef de Sollo- reconocido con 1 estrella Michelin, Estrella Verde en sostenibilidad y dos Soles Repsol- propone “Caminho 2026: El origen de la luz”, un menú que mira hacia el nuevo año con la serenidad de quien respeta la materia prima y la emoción de quien se atreve a empezar de nuevo. Bajo un cielo estrellado y la luz tenue de las velas, la sala se transforma en un entorno mágico donde la naturaleza y la emoción se entrelazan; y donde cada plato no es solo un sabor, sino un mensaje sensorial y un deseo para el año nuevo.

Además de “Caminho 2026: el origen de la luz”, el resort también ofrece música en directo, brindis al atardecer en espacios icónicos y propuestas pensadas para compartir y disfrutar. La decoración -esa lectura onírica del bosque invernal - se integra en salones, terrazas y rincones del hotel para que cada momento sea fotogénico y memorable.

El lugar perfecto para cada brindis

Higuerón Resort ofrece espacios a medida para cada ocasión, todos con un toque navideño y una puesta en escena que invita a celebrar. Para grupos y empresas, sus salones modulables - con el Salón Picasso como espacio insignia, capaz de acoger hasta 1.000 personas- permiten diseñar fiestas privadas con una estética alineada con la campaña. Y para quienes quieran que la celebración continúe, el hotel 5*, Higuerón Spa y Higuerón Sport Club completan la experiencia, aportando calma, bienestar y esa sensación de magia propia de estas fechas.

Respecto a la propuesta gastronómica, Arara y The Beach Club Higuerón suman su personalidad a la del complejo, con ambientes cálidos y un servicio atento para celebraciones en pareja, familia o amigos. En este sentido, en Arara el comensal podrá disfrutar de un menú diseñado por Diego Gallegos que fusiona la comida peruana y brasileña; mientras que en The Beach Club Higuerón tendrá la oportunidad de celebrar estas fechas tan señaladas frente al mar. Asimismo, en La Oficina de Gallegos, se ofrecerán menús exclusivos para grupos con showcooking y visita al sistema acuapónico.

Para completar la experiencia, este año Higuerón Resort lanza “December of Light”, una propuesta pensada para quienes desean sorprender con planes especiales para vivir la Navidad de manera exclusiva: noches en el hotel, desayunos en Infinity Rooftop y sesiones de spa. Esta propuesta se suma a la de "Regala Higuerón", que permite obsequiar experiencias como sesiones de spa, estancias en el hotel, experiencias gastronómicas y actividades deportivas. Ambas se pueden adquirir en formato físico en las distintas recepciones del resort o en formato digital con un diseño navideño especial, y, además, pueden solicitarse directamente con el equipo de Higuerón Resort, asegurando que cada detalle esté a la altura de la ocasión.

Una Navidad llena de luz

Esta Navidad “The Season of Light – Where every experience shines brigther”, se convierte en la campaña navideña por excelencia de Higuerón Resort. Un relato luminoso que tiñe diciembre de calidez y celebra la belleza de lo sencillo. La campaña conecta gastronomía, música y estética en un mismo hilo -de las mesas de temporada a los brindis al atardecer- y culmina en la Nochevieja de “Caminho 2026: El origen de la luz”, la propuesta de Diego Gallegos que mira al nuevo año desde el respeto al producto y la emoción de empezar de nuevo. Todo bajo una sensibilidad sostenible, con materiales naturales y un cuidado del entorno que se refleja en la puesta en escena y en la cocina.