Dirigida por Norberto Rizzo

El Teatro Echegaray acoge el estreno de ¿Qué posibilidades tienes de amar a alguien en algún momento?

Las funciones tendrán lugar los días 22 y 23 de mayo a las 20:00 hs en el marco de la 43.ª edición del Festival de Teatro de Málaga, uno de los certámenes de referencia del panorama escénico nacional.

Isabel Naranjo

Malaga |

El reparto está integrado por María Benítez y Rubén del Castillo, dos intérpretes de sólida trayectoria que afrontan los personajes de una obra que afronta el amor, sus posibilidades reales, su desgaste, su comedia involuntaria, sin ornamentos y sin red. Zamarriego escribe personajes que no se protegen, mientras que la dirección de Rizzo los pone en pie sin que parezca que alguien los ha dirigido.

La dirección de Norberto Rizzo confirma, con este decimocuarto trabajo, una trayectoria ininterrumpida de búsqueda escénica comprometida con el texto y con el actor. Su firma garantiza un montaje en el que la palabra no adorna, sino que construye.

La producción cuenta con la colaboración de Ojos Abiertos Films, Inmobiliarias Rivers 2.0, Patiperrasfilms – Angélica Leiva Navarro y Trece Lav – Lavadero de Artes Vivas.

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