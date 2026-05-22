El Teatro Echegaray acoge el estreno de ¿Qué posibilidades tienes de amar a alguien en algún momento?

El reparto está integrado por María Benítez y Rubén del Castillo, dos intérpretes de sólida trayectoria que afrontan los personajes de una obra que afronta el amor, sus posibilidades reales, su desgaste, su comedia involuntaria, sin ornamentos y sin red. Zamarriego escribe personajes que no se protegen, mientras que la dirección de Rizzo los pone en pie sin que parezca que alguien los ha dirigido.

La dirección de Norberto Rizzo confirma, con este decimocuarto trabajo, una trayectoria ininterrumpida de búsqueda escénica comprometida con el texto y con el actor. Su firma garantiza un montaje en el que la palabra no adorna, sino que construye.

La producción cuenta con la colaboración de Ojos Abiertos Films, Inmobiliarias Rivers 2.0, Patiperrasfilms – Angélica Leiva Navarro y Trece Lav – Lavadero de Artes Vivas.