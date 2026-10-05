El Teatro Auditorio Felipe VI acogerá el espectáculo musical ‘Aidalai’, un viaje en el tiempo a través del repertorio de Mecano

Aidalai, Tributo Mecano’ es mucho más que un concierto; es un espectáculo con luces y música cuidadas al detalle para que puedas revivir como lo hiciste en su momento, o disfrutarlo por primera vez si no pudiste hacerlo antes.

Con una voz muy conseguida (Isabel Fernández) y tres músicos multi-instrumentistas (Manu Porras, Pepe Monzón y Daniel Millán), Aidalai nos lleva de la mano en un viaje a través del tiempo en el que el público bailará, cantará y posiblemente llorará recordando muchos de los temas que fueron banda sonora de sus vidas.

Las entradas están a la venta en teatroestepona.com, y en taquilla del Auditorio el día de la función, desde dos horas antes del inicio.