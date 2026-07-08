Tauroemoción cierra una gran feria para situar a Málaga como la tercera de España

La empresa Tauroemoción ha dado a conocer esta noche los carteles de la feria del 150 aniversario de la Malagueta en una brillante Gala celebrada en el Centro Cultural María Victoria Atencia MVA de Málaga a la que asistieron toreros, ganaderos, autoridades y personalidades de la sociedad malagueña, así como numerosos aficionados que llenaron por completo el teatro.

El acto fue presentado por la cantante María Toledo, que también interpretó alguno de sus temas, y contó con la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado.

La autora del cartel pictórico de la Feria es la joven artista malagueña Isabelita Lería.

Fue el CEO de Tauroemoción, Alberto García, quien dio a conocer las combinaciones de una feria que, en una gran apuesta de esta empresa en su primer año en La Malagueta, reúne por partida doble a las grandes figuras del momento, recuperando una seña de identidad de esta feria, en la que era habitual que las figuras toreraran dos tardes. Los carteles también incluyen a los triunfadores de las últimas temporadas en esta plaza.

Además de las figuras más relevantes del momento, Málaga contará con las ganaderías más destacadas, sobresaliendo en este apartado la vuelta de Victorino Martín después de 12 años de ausencia en esta plaza.

El abono está integrado por 7 corridas de toros, 2 novilladas con picadores y 1 corrida de rejones.

Fuera de abono se celebrará el Concurso Nacional de Recortadores.

La feria también incluye el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas de Málaga, compuesto por 4 novilladas sin picadores en clase práctica con entrada gratuita.

El principal objetivo de la empresa es fortalecer el abono y para ello ha fijado unos descuentos superiores al 40% sobre el precio de las entradas, además de otros interesantes beneficios para el abonado.

Tauroemoción ha programado en su primera feria de Málaga corridas extraordinarias como las de ‘Sabor a Málaga’, la corrida Homenaje al Málaga CF y la Corrida de la Juventud, además de la corrida extraordinaria del 150 Aniversario de la plaza.

Carteles

Sábado 8 de agosto: Concurso Nacional de Recortadores con novillos de Antonio Bañuelos.

Domingo 9 de agosto (1ª abono). Novillada con picadores (Gran final del Circuito de Andalucía 2026). Novillos de López Gibaja para Julio Norte, Manuel Quintana y Dennis Martín.

Lunes 10 de agosto: 1ª eliminatoria novillada sin picadores en clase práctica (Certamen Internacional de Escuelas Taurinas).

Martes 11 de agosto: 2º eliminatoria novillada sin picadores en clase práctica (Certamen Internacional de Escuelas Taurinas).

Miércoles 12 de agosto: 3º eliminatoria novillada sin picadores en clase práctica (Certamen Internacional de Escuelas Taurinas).

Jueves 13 de agosto: Gran final novillada sin picadores en clase práctica (Certamen Internacional de Escuelas Taurinas).

Viernes 14 de agosto (2ª de abono). Novillada mixta con picadores. Un novillo de Fermín Bohórquez para rejones y 6 novillos de Fuente Ymbro para la lidia a pie para el rejoneador Francisco Martín y los novilleros Francisco Morales, Emiliano Osornio e Ignacio Garibay.

Sábado 15 de agosto (3ª de abono). Corrida de toros extraordinaria ‘Sabor a Málaga’. Toros de Lagunajanda para Mari Paz Vega (despedida de los ruedos), David Galán y José Antonio Lavado.

Domingo 16 de agosto (4ª de abono). Corrida de rejones. Toros de Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Ferrer Martín.

Lunes 17 de agosto (5ª de abono). Corrida de toros Homenaje al Málaga Club de Fútbol. Toros de Juan Pedro Domecq para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

Martes 18 de agosto (6ª de abono). Corrida de toros de la juventud. Toros de El Parralejo para El Fandi, Borja Jiménez y Marco Pérez.

Miércoles 19 de agosto (7ª de abono). Corrida de toros. Toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey.

Jueves 20 de agosto (8ª de abono). Corrida de toros. Toros de Nuñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Fortes.

Viernes 21 de agosto (9ª de abono). Corrida de toros Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Emilio de Justo y Fortes.

Sábado 22 de agosto (10ª de abono). Corrida de toros Extraordinaria del 150º aniversario de la Malagueta. Tres toros de Torrealta y tres toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda.

Entradas

La renovación de abonos irá del 22 al 25 de julio y los nuevos abonos del 26 al 28 de julio. Las entradas sueltas, a partir del 29 de julio en taquilla y online en plazatorosmalaga.es y tauroemocion.com.