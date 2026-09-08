TA-KUMI recupera su ramen artesanal para la temporada de otoño

La receta se inspira en el ramen de Hakata, característico de Fukuoka, y parte de un caldo de cerdo y pollo de corral que se cocina lentamente durante entre seis y ocho horas. El resultado es un caldo cremoso, intenso y con una marcada presencia de umami, acompañado de fideos finos y rectos, chashu, huevo, negi y sésamo.

Todos sus componentes se elaboran en el restaurante y la receta es la misma en las tres sedes, manteniendo el equilibrio y el carácter con el que el plato se incorporó por primera vez a la propuesta de TA-KUMI. Inicialmente se ofrecía como una sugerencia fuera de carta y, con el tiempo, se convirtió en una de las elaboraciones recurrentes más demandadas durante los meses de temperaturas más bajas.

“Es un plato que lleva con nosotros desde el comienzo y que muchos clientes esperan cuando termina el verano. Su aparente sencillez esconde muchas horas de trabajo, buenos ingredientes y una elaboración paciente”, explican desde el equipo de TA-KUMI.

Frente a las preparaciones instantáneas cada vez más extendidas, el ramen de TA-KUMI reivindica el tiempo y el trabajo artesanal como parte fundamental de la receta. Su elaboración comienza con la preparación del caldo y continúa con cada uno de los elementos que completan el plato, preparados en el restaurante para servirlo en su punto.

El ramen estará disponible durante toda la temporada de otoño e invierno, en todos los servicios, con un precio de 18 euros. Para tomarlo en el restaurante será necesario encargarlo al realizar la reserva. También podrá solicitarse para llevar con un día de antelación.

Sobre TA-KUMI

Fundado en Marbella en 2010, TA-KUMI es un proyecto gastronómico especializado en cocina japonesa que cuenta actualmente con tres restaurantes en Marbella, Málaga y Madrid. Su propuesta combina el respeto por la tradición y la técnica japonesa con el producto, el territorio y una forma de entender la hospitalidad profundamente ligada a Andalucía.