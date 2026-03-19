Starlite Occident Marbella continúa desvelando su cartel de 2026 y anuncia nuevos artistas para celebrar su XV Aniversario

Starlite Occident Marbella continúa desvelando las grandes citas musicales de su XV aniversario con el anuncio de 18 nuevos artistas — Gloria Trevi (única fecha en España), Love of Lesbian, Rick Astley, Iván Ferreiro, Mora, Kool and the Gang, Miguel Ríos, Taburete, Alan Parsons, Malú, Vanesa Martín, Rosario, Pastora Soler, Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes, Antonio José, Álvaro de Luna & Nil Moliner, y Elena rose — que se incorporan a su cartel este verano, ampliando una programación que celebra 15 años de historia y que promete ser una de las más especiales de su trayectoria.

Las entradas para estos nuevos conciertos estarán disponibles a partir de mañana, jueves, en: https://www.starliteoccident.com/

Estas confirmaciones se suman a un cartel que ya reúne a grandes nombres del panorama internacional como Lenny Kravitz, Maroon 5, Jean-Michel Jarre, Deep Purple, Ozuna, Yandel, Manuel Turizo, Danny Ocean, Diana Krall, Grupo Frontera, Gente de Zona, Elvis Crespo y Delaossa, entre otros, configurando una programación diversa y de alcance global en la que conviven leyendas de la música, estrellas del pop y la música latina, referentes del rock y nuevas voces que marcan el ritmo del panorama musical actual.

Durante los meses de junio, julio y agosto, Starlite Occident Marbella celebrará su XV edición, consolidado como uno de los proyectos culturales y de entretenimiento más influyentes de Europa. Lo que comenzó como una apuesta visionaria —transformar una cantera natural en un auditorio único bajo las estrellas— se ha convertido en un fenómeno internacional que cada verano sitúa a Marbella en el mapa global de la música en directo.

A lo largo de estos quince años, el festival ha desarrollado un modelo singular dentro de la industria: un formato boutique basado en la cercanía real entre artista y público, la excelencia técnica, la cuidada hospitalidad y un entorno natural incomparable. Una propuesta que ha redefinido la experiencia de la música en directo y ha convertido la Cantera de Nagüeles en uno de los auditorios más especiales del mundo.

UN ESCENARIO ÚNICO EN EL MUNDO

Celebrado en la Cantera de Nagüeles, Starlite Occident Marbella ofrece un auditorio natural cuya acústica y cercanía con el escenario convierten cada concierto en una experiencia irrepetible. Un lugar donde la música se vive de forma íntima, emocional y bajo las estrellas, en un entorno que combina naturaleza, arquitectura y tecnología sonora de vanguardia.

Más allá de los conciertos, el festival ha construido un ecosistema cultural propio que combina música, gastronomía y ocio nocturno. Restaurantes temáticos, espacios diseñados con sensibilidad arquitectónica y una vibrante programación nocturna en Starlite Night Club convierten cada velada en una experiencia completa que se prolonga hasta la madrugada.

QUINCE AÑOS DE HISTORIA Y LEGADO CULTURAL

En estos quince años, Starlite Occident Marbella ha construido algo más que un festival: ha creado un punto de encuentro internacional donde artistas, personalidades, líderes empresariales y un público fiel de todo el mundo se reúnen cada verano para celebrar la música y la cultura.

Con más de 350.000 asistentes por edición y un público internacional que representa casi la mitad de su audiencia, el festival se ha consolidado como uno de los grandes motores culturales, turísticos y económicos de Marbella y uno de los formatos más innovadores de la industria del entretenimiento en vivo.