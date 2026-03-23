La Sociedad Económica de Amigos del País presenta su programación expositiva de 2026 y anuncia una gran muestra sobre la Generación del 27

La programación expositiva se abrirá en abril con We Are Here V, organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, y continuará en mayo con Binomios. Arte x 2, de Fernando de la Rosa y José Lizoseain, comisariada por Guillermo Busutil y patrocinada por la Fundación Unicaja. En junio se presentará Todo es escultura. Todo es poema, de José de la Calle, con comisariado de Juan Ceyles Domínguez, también con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

Tras el verano, en septiembre, llegará Las ciudades invisibles. Italo Calvino, de Pablo Dawid, organizada junto a la Diputación Provincial de Málaga, mientras que en octubre se celebrará la exposición Hermanamiento entre Málaga y Passau, con artistas alemanes y malagueños, organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. La programación se cerrará en noviembre con Gracias al arte, de Evaristo Guerra, patrocinada por la Fundación Unicaja.

Dentro de la actividad editorial, la Sociedad Económica publicará entre junio y octubre el segundo número de La Económica. Revista de Cultura, Arte y Pensamiento, dirigida por el escritor Antonio Abad, con una edición de 160 páginas en formato papel y versión digital, con el objetivo de ampliar su difusión desde la web de la institución.

CENTENARIO GENERACIÓN DEL 27

Junto a esta programación, la Sociedad Económica ha anunciado que abrirá el año 2027 con la exposición 27/100/27, organizada asimismo con el patrocinio de la Fundación Unicaja con motivo del centenario de la Generación del 27, uno de los episodios más brillantes de la cultura española del siglo XX y especialmente vinculado a Málaga.

La muestra, comisariada por Guillermo Busutil y Fernando de la Rosa, propondrá una lectura contemporánea del legado creativo del 27 mediante el diálogo entre literatura y artes plásticas, y reunirá la obra de 54 creadores actuales del panorama malagueño, 27 poetas y 27 pintores, tanto consolidados como emergentes. Con este proyecto, la Sociedad Económica iniciará su programación de 2027 con una exposición concebida como homenaje y actualización del espíritu innovador de la Generación del 27, reafirmando su compromiso con la difusión de la cultura, el pensamiento y las artes en Málaga.