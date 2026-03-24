Semana Santa en Gran Marbella Resort & Beach Club: vacaciones en familia entre mar, bienestar y experiencias compartidas

Aventuras de Pascua para los más pequeños

Durante Semana Santa, los niños podrán participar en el programa Easter Kids Activities, con actividades diarias de 10:00 a 17:00. Entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, los pequeños disfrutarán de talleres creativos de manualidades, mini olimpiadas, juegos de equipo, yoga y mindfulness, así como talleres de cocina y decoración de cupcakes y galletas. El sábado 4 tendrá lugar la Deluxe Easter Egg Hunt, una gran búsqueda del tesoro que culmina con premios y recuerdos para todos los participantes, cerrando la semana con una divertida fiesta de despedida.

Cocina mediterránea a cualquier hora del día

La propuesta gastronómica de Gran Marbella Resort & Bea ch Club está pensada para satisfacer todos los gustos a cualquier hora. Su restaurante principal, Terraza , ofrece platos mediterráneos como linguine con marisco en salsa de ajo y limón o atún a la malagueña, acompañados de vistas al mar. El hotel dispone además de otros espacios más desenfadados, NdP_Semana Santa.docx como el Garden Bar, el Lobby Bar y el Pool Bar , ideales para relajarse y disfrutar de bebidas y cócteles en distintos ambientes, junto a un de licioso picoteo.

Amù Beach Club: de la Côte d’Azur a la Costa del Sol

Amù Beach Club se convierte en el lugar perfecto para disfrutar de los primeros días de buen tiempo de la temporada y de la brisa mediterránea. El club ofrece una experiencia de lujo relajado que combina la sofisticación de la Riviera Francesa con la hospitalidad andaluza, con restaurante interior y exterior, piscina infinity con camas balinesas, coctelería creativa y un diseño elegante que invita a relajarse. Su carta fusiona sabores mediterráneos con influencias francesas e italianas, destacando platos frescos de temporada, pescados y tapas creativas, ideales para compartir mientras se disfruta de la sobremesa y de sesiones de DJ al aire libre frente al espectacular atardecer que ofrece Marbella.

Experiencias de bienestar con sello centenario

El recientemente inaugurado Champneys Spa trae por primera vez al Mediterráneo la reconocida experiencia británica en bienestar, ofreciendo un completo menú de tratamientos holísticos y un área termal con piscinas, sauna, baño turco y experiencias de contraste térmico. Entre sus terapias estrella destaca el Tide of Tranquillity, un masaje exclusivo creado para celebrar esta primera apertura internacional. El spa incluye también un estudio de movimiento consciente y clases personalizadas, consolidándose como un referente de bienestar en la Costa del Sol.