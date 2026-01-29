Segurisur celebra 40 años de historia, innovación y compromiso con la seguridad en Málaga

Segurisur Sistemas de Seguridad cumple en 2026 su 40º aniversario, consolidándose como una de las empresas de referencia del sector de la seguridad privada en la provincia de Málaga. Fundada en 1986 por el emprendedor malagueño Federico Sánchez Camacho, la compañía celebra cuatro décadas de trayectoria marcadas por el crecimiento sostenido, la innovación tecnológica y una firme vocación de servicio cercana y personalizada.

Los orígenes de Segurisur: espíritu emprendedor e innovación

La historia de Segurisur se remonta a los años ochenta, cuando su fundador, con experiencia en sistemas de seguridad física, afrontó el reto de implantar uno de los primeros sistemas de seguridad electrónica en una comunidad de vecinos de la Costa del Sol. En una época en la que este tipo de soluciones apenas tenían presencia en España, la apuesta por la tecnología supuso un punto de inflexión y el nacimiento de Segurisur Sistemas de Seguridad S.L., con sede inicial en Benalmádena.

Desde sus primeros pasos, la empresa se caracterizó por su capacidad de adaptación y su enfoque práctico para dar respuesta a las necesidades reales de los clientes, sentando las bases de un modelo de seguridad integral.

Crecimiento y consolidación de una empresa malagueña

A lo largo de los años, Segurisur amplió progresivamente su actividad. A la instalación de alarmas, cajas fuertes y sistemas electrónicos se sumaron la seguridad privada, la contratación de personal de vigilancia y la creación de una amplia red de asistencia apoyada en vehículos propios.

Este crecimiento permitió a la compañía absorber otras empresas del sector y trasladar su central de alarmas al Parque Tecnológico de Andalucía, reforzando su posicionamiento como empresa innovadora, sólida y con fuerte implantación territorial en la provincia de Málaga.

Segunda generación y visión de futuro

En la actualidad, Segurisur está dirigida por la segunda generación de la familia fundadora, Jessica y Federico Sánchez López, quienes continúan el legado empresarial apostando por la investigación, la mejora continua y la incorporación de tecnología avanzada.

Hoy, la compañía cuenta con seis delegaciones en activo, una plantilla de más de 130 profesionales y una cartera de entre 6.000 y 7.000 clientes, ofreciendo soluciones de seguridad adaptadas tanto a hogares como a empresas, con servicio permanente las 24 horas del día, los 365 días del año.

Un modelo basado en cercanía, tecnología y confianza

Uno de los principales valores diferenciales de Segurisur es su modelo integral de servicio, sustentado en cuatro pilares: la personalización de las soluciones, una potente red de asistencia, la confianza que aporta ser una empresa malagueña con arraigo local y las garantías derivadas de una inversión constante en tecnología e innovación.

Este enfoque ha permitido a la empresa construir relaciones duraderas con sus clientes, basadas en la cercanía, la profesionalidad y la confianza mutua.

Diversificación y proyectos estratégicos

Dentro del grupo Segurisur han surgido proyectos clave como Triángulo de Control, central receptora de alarmas ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía y conectada a miles de sistemas a nivel nacional, y Yes Seguridad, orientada a soluciones integrales de seguridad con la última tecnología para hogares y empresas.

Seinsur, con más de 20 años de experiencia, es la empresa de servicios auxiliares del grupo, especializada en la cobertura flexible de personal para organizaciones: control de accesos, conserjería, limpieza, mantenimiento, socorrismo y apoyo a eventos.

40 años mirando al futuro

El 40º aniversario de Segurisur no solo representa una celebración de su historia, sino también una mirada al futuro. La compañía afronta esta nueva etapa con ambición, preparada para seguir creciendo y adaptándose a los nuevos retos de seguridad, manteniendo intactos los valores que han definido su trayectoria durante cuatro décadas: compromiso, innovación y cercanía.