Salado anuncia una partida inicial de 15 millones para las primeras reparaciones de carreteras tras el temporal

Salado ha indicado que los técnicos del Área de Fomento e Infraestructuras están evaluando sobre el terreno los daños sufridos por más de una treintena de carreteras de la red provincial, aunque ha avanzado que “aún no han dado la cara todos los efectos negativos de este tren de borrascas, que ha dejado lluvias históricas, y es muy posible que en los próximos días y semanas sigamos teniendo incidencias y deslizamientos de tierra, porque los suelos están saturados de agua y colmatados”.

El presidente de la institución provincial ha aplaudido el trabajo “permanente” de los técnicos del Servicio de Carreteras, así como de los bomberos del Consorcio provincial y el resto de cuerpos de Emergencias, que a su juicio “han aportado seguridad, tranquilidad y certidumbre en unos momentos muy complicados que aún no hemos superado”.

Salado también se ha sumado a la petición del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que el Gobierno destine a las reparaciones y compensaciones ayudas del Fondo de Contigencia del Estado y solicite a la UE que se active el Fondo de Solidaridad. “Reparar nuestras carreteras, en las que estábamos invirtiendo más dinero que nunca, va a requerir un esfuerzo muy importante, por encima de las posibilidades de una sola institución como es la Diputación, pero es que además los agricultores, los vecinos y los ayuntamientos van a requerir ayudas extraordinarias para las que no vamos a tener capacidad económica suficiente”, ha apuntado Salado.

El presidente de la Diputación ha trasladado un mensaje de unidad y ha valorado el “esfuerzo coordinado de todas las administraciones” para afrontar el temporal, a la vez que ha mostrado su esperanza de que esa colaboración “continúe para ayudar a los pueblos, vecinos y agricultores afectados con solidaridad y sin la tardanza habitual de este tipo de ayudas”.

Carreteras cortadas

En estos momentos hay un total de ocho carreteras de la red provincial cortadas al tráfico como consecuencia de los daños ocasionados por el temporal y otras dos con limitaciones, ya que no permiten el tráfico a vehículos pesados.

Seis de estas vías se encuentran en la Serranía de Ronda: la MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera; la MA-8406, de MA-7402 a Venta de la Leche; MA-8302, de MA-8301 a Genalguacil; la MA-7402, de A-374 a Acinipo; MA-7300, de Igualeja a Pujerra; y MA-8306, de MA7402 a Venta de la Leche (estas dos últimas están cortadas únicamente al tráfico pesado). En la Axarquía está cerrada la MA-3112, de MA-3109 a MA-3116, y la MA-3102, de A-356 a Colmenar; en el Guadalhorce, la MA-6402, de Cañete la Real por La Atalaya a límite provincial; y, en la comarca de Antequera, la MA-6406, de A-7278 a Almargen.

Actuaciones en la red provincial

En cuanto a las carreteras que se han visto afectadas estos días, los servicios de conservación de la Diputación han realizado numerosas actuaciones en treinta carreteras de la red provincial: nueve en la Serranía de Ronda, cinco en la comarca de Antequera, dos en el Guadalhorce y catorce en la Axarquía.

De este modo, en la Serranía se ha actuado en la MA-7402, subida a Acinipo; la MA-8306, en Benalauría; la MA-8302, a Genalguacil; la MA-8301, de Estepona a Jubrique; la MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera; la MA-8307, en Jimera de Líbar; la MA-9300, a El Colmenar; la MA-7401, a Benaoján; y la MA-8406, de MA-7402 a Venta de la Leche.

En la zona de Antequera, las carreteras más dañadas han sido la MA-6401, de la A-367 a Cañete la Real; la MA-6406, en Almargen; la MA-4100, en Villanueva del Trabuco; la MA-6412, de Alameda a Corcoya (Sevilla); y la MA-6404 (Campillos-Teba).

En el Guadalhorce, el temporal ha afectado a la MA-5402, desde la MA-5401 a Ardales, y A la MA-3401, a la altura del Vado del Álamo, en Álora.

En la comarca de la Axarquía se han visto afectadas las siguientes carreteras por desprendimientos de tierras y piedras en calzada: MA-3104, de MA-3111 a La Breña; ⁠MA-3106, de Cútar a El Borge; ⁠MA-3109, de El Borge a Almáchar; ⁠MA-3110, Olías a Totalán; ⁠MA-3111, de Olías a MA-3105; ⁠MA-3112, de MA-3109 a MA-3116; ⁠MA-3114, de Moclinejo a Almáchar; ⁠MA-3117, de MA-3119 a El Valdés; ⁠MA-3203, de N-340 a Cajiz; ⁠MA-4104, de A-7205 a Alcaucín; ⁠MA-4110, de Corumbela a Daimalos; MA-4111, de Vélez-Málaga a Arenas; ⁠MA-6102, de N-340 a Río de la Miel, y MA-3102 (Colmenar).

En toda la red, no obstante, se han registrado estos días multitud de árboles caídos y desprendimientos de tierras y piedras que han ido retirando los servicios de conservación de carreteras de la Diputación, que siguen trabajando para solventar los problemas que van surgiendo.