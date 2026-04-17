La ‘Ruta de los Alminares’ y el Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama centran la segunda jornada de promoción de la Axarquía con los técnicos de Turismo de Málaga

La segunda jornada del FAM Trip Axarquía Costa del Sol con una treintena de técnicos de las Oficinas de Turismo de la provincia de Málaga ha comenzado en Daimalos en el municipio de Arenas, donde se encuentra uno de los alminares más antiguos y mejor conservados de España. Este alminar es otro punto clave de la Ruta de los Alminares que está desarrollando la Mancomunidad de Municipios Axaruquía Costa del Sol junto a historiadores e investigadores de la comarca y que han podido conocer el grupo de técnicos de las oficinas de turismo de la provincia de Málaga.

Junto al alminar se encuentra la Fuente Árabe - conocida popularmente como la Fuente del Amor - que conserva su estructura original del siglo XII. La fuente es famosa por una tradición popular que dice: "Quien bebe el agua mágica de la fuente, encuentra el amor o se casa en el plazo de un año".

La siguiente parada ha sido en Árchez, pueblo de la comarca de la Axarquía conocido por conservar uno de los alminares más bellos de España y declarado Monumento Histórico-Artístico en 1979.

Los profesionales de las Oficinas de Turismo de Málaga se han enfrentado al gran reto: se dice que todo aquel que no tenga pareja debe subir al campanario - a unos 15 metros de altura - y besar el relieve de la lagartija.

Los alminares de la Axarquía son los restos más notables del pasado andalusí en la provincia de Málaga. Desde la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía-Costa del Sol se está trabajando en la creación de la Ruta de los Alminares en colaboración con historiadores e investigadores de la comarca.

Para terminar, se han adentrado en el Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama a través de Canillas de Albaida, conocida como la “Perla de la Axarquía". Los participantes han recorrido su casco histórico y han conocido las muchas posibilidades que la localidad y la comarca de la Axarquía ofrecen en torno al Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

“Turismo activo, turismo rural y turismo cultural han sido los protagonistas en esta visita. Quienes atienden de cara al público en las Oficinas de Turismo de la provincia de Málaga, se han ido bien cargados de información sobre experiencias gastronómicas, senderismo, barranquismo y flora”, ha comentado el presidente de Mancomunidad, Jorge Martín.

“Esta acción promocional ha tenido como objetivo mostrar la diversidad turística de la Axarquía a los profesionales de las Oficinas de Turismo de de Málaga ofreciéndoles una visión completa del destino desde una perspectiva profesional”, ha añadido Martín quien considera que “este tipo de acciones permite que los profesionales del sector conozcan el destino de primera mano para trasladar después una imagen real y completa a quienes nos visitan”.

Durante la primera jornada se centraron en visitas experienciales como la que ofreció la cooperativa de aguacates Trops donde pudieron hacer una cata de mangos y aguacates. Posteriormente visitaron el centro histórico de Vélez – Málaga donde conocieron algunos de los lugares más emblemáticos como La Fortaleza, Puerta Real de la Villa, las iglesias de San Juan o San , Rincón del Beso o la plaza de La Carmelitas donde se encuentro la estatua de la reconocida filósofa María Zambrano, natural de Vélez – Málaga. Por la tarde conocieron la Bodega Museo Dimobe en Moclinejo y el Centro de Interpretación Vivo Moclinejo en El Borge.

Está acción profesional está organizada por el área de Turismo de Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía junto con Turismo y Planificación de Diputación de Málaga en colaboración con los ayuntamientos de Vélez – Málaga, Moclinejo, El Borge, Arenas, Árchez y Canillas de Albaida. Nuestro agradecimiento también a Trops, Bodegas Dimobe y a empresarios de hostelería y restauración. La empresa Plan A es la encargada de guiar al grupo en las diferentes rutas junto a las técnicas de turismo de la institución supramunicipal.