La revista científica del Colegio de Enfermería de Málaga mejora su clasificación en el ranking de Revistas Científicas

La revista científica Enfermería Cuidándote , editada por el Colegio de Enfermería de Málaga, ha mejorado su posición en la clasificación de Dialnet Métricas , pasando de la categoría C4 a C3 , un avance que reconoce la calidad editorial, el volumen de publicaciones y el impacto científico de los artículos publicados.

Dialnet Métricas es uno de los principales sistemas de evaluación de revistas científicas en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades , categoría en la que se encuadra la Enfermería. Esta mejora supone un paso significativo en la consolidación de la revista como un espacio de referencia para la difusión del conocimiento enfermero.

Cinco años de crecimiento y consolidación científica

Desde su creación hace cinco años, Enfermería Cuidándote ha experimentado una evolución constante, incrementando de forma progresiva el número de trabajos publicados y la repercusión de los mismos a través de las citaciones recibidas, criterios clave en la evaluación realizada por Dialnet.

Este avance refleja el esfuerzo sostenido por mantener estándares de calidad científica, rigor metodológico y una línea editorial comprometida con la investigación enfermera y la transferencia de conocimiento a la práctica profesional.

Una apuesta firme del Colegio por la investigación enfermera

La mejora en la clasificación de la revista es también un reflejo del compromiso del Colegio de Enfermería de Málaga con la investigación , entendida como un pilar esencial para el desarrollo profesional, la mejora de los cuidados y la visibilidad de la Enfermería como disciplina científica.

El Colegio apuesta de forma decidida por ofrecer recursos, espacios y apoyo a las enfermeras y enfermeros investigadores, facilitando la difusión de trabajos científicos y fomentando la producción de conocimiento propio desde el ámbito colegial.

Un esfuerzo colectivo al servicio de la investigación enfermera

La directora de la revista y vocal del Colegio, Eva María Timonet Andreu , ha valorado muy positivamente este reconocimiento:

“Este ascenso de categoría en Dialnet es el resultado de un trabajo constante y colectivo, tanto del equipo editorial , como de los revisores así como de las autoras y autores que confían en Enfermería Cuidándote para difundir sus investigaciones. Supone un estímulo para seguir mejorando y reforzando la calidad científica de la revista”.

Timonet Andreu ha subrayado además la importancia del respaldo institucional:

“Que una revista impulsada desde un colegio profesional avance en los sistemas de evaluación científica demuestra que, cuando se apuesta por la investigación enfermera y se destinan recursos a ello, los resultados llegan. El apoyo del Colegio es clave para que este proyecto siga creciendo”.

Proyección y futuro de Enfermería Cuidándote

La nueva clasificación en Dialnet refuerza la visibilidad de la revista y abre nuevas oportunidades para seguir avanzando en su posicionamiento dentro del ámbito científico, atrayendo investigaciones de mayor impacto y consolidando su papel como herramienta a de difusión del conocimiento enfermero.

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga se continuará trabajando para fortalecer la revista, apoyar a las enfermeras investigadoras y contribuir al desarrollo de una Enfermería basada en la evidencia, la investigación y la excelencia profesional.