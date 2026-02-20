Reunión del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Málaga con el alcalde de Nerja y empresarios de la comarca Axarquía - Costa del Sol

La Cámara de Comercio de Málaga ha celebrado hoy una nueva sesión de su Comité Ejecutivo, presidido por José Carlos Escribano, en el Centro de Formación y Empleo de Nerja, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde del municipio, José Alberto Armijo; el presidente de AEN (Asociación de Empresarios de Nerja) Raúl Rivas, así como con empresarios de la comarca.

Uno de los objetivos de este encuentro ha sido el de tratar de conocer las cuestiones que preocupan a los empresarios de Nerja y alrededores y seguir sumando sinergias con todos ellos. Concluida la sesión del Comité Ejecutivo, se desarrolló un encuentro y recepción con el alcalde José Alberto Armijo que fue atendida por el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, la vicepresidenta, Paloma Moreno, y el resto de los miembros de la Corporación cameral. El encuentro también contó con la presencia y participación de Ángela Díaz, concejala de Recursos Humanos y Economía y Hacienda y Antonio López edil de Nuevas Tecnologías y Comercio del Ayuntamiento de Nerja.

El presidente de la Cámara ha mostrado su interés y el de la institución por conocer de primera mano el sentir del tejido empresarial de toda la provincia de Málaga. “Para nosotros es una prioridad que todos los empresarios de Málaga, desde Manilva hasta Nerja, desde Antequera hasta Málaga capital, sientan a la Cámara de Comercio de Málaga como suya”, ha destacado Escribano, insistiendo en la importancia de la provincialización. Así, ha indicado que “comarcas tan estratégicas como la de La Axarquía – Costa del Sol, donde hay una creciente actividad empresarial de vital importancia económica y turística para el desarrollo de toda la provincia, necesitan de jornadas como ésta para sentirse arropados, al tiempo que conforman productivos puntos de encuentro generadores de negocio y sinergias”.

El equipo de gobierno de la Cámara de Comercio de Málaga tiene entre sus principales objetivos hacer llegar más y mejor los servicios que la Cámara ofrece tanto a empresarios como a emprendedores y personas que buscan empleo en la demarcación de la Cámara, la provincia de Málaga.

“Desde la Cámara de Comercio estamos convencidos de que los empresarios y comerciantes de toda Málaga son un reflejo de dinamismo y vocación de progreso. Queremos estar más cerca de ellos, mejorar nuestra comunicación y llevar nuestros servicios a cada rincón de la provincia. Con este objetivo, venimos celebrando encuentros como el de hoy en distintos municipios, y estamos desarrollando un plan de comunicación más amplio y eficaz”, ha manifestado José Carlos Escribano.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga y su Comité Ejecutivo han agradecido la oportunidad que el alcalde de Nerja le ha ofrecido de presentar sus programas y servicios, solicitando el respaldo del Ayuntamiento de Nerja para acercar estos programas, con su colaboración, a todas las empresas de la comarca y a todas aquellas personas que buscan un empleo o tienen un proyecto empresarial. José Carlos Escribano se ha referido, entre otros, al Programa PICE, dirigido a jóvenes menores de 30 años, el Programa 45+, dirigido a mayores de 45 años y el Programa España Emprende, dirigido al asesoramiento, apoyo y formación de personas que quieren emprender nuevos proyectos empresariales. En todos los casos, los programas cuentan con la financiación del FSE +.

Programas y servicios

Estas iniciativas pretenden, a través de la orientación y la formación, mejorar la empleabilidad de las personas que buscan un empleo adaptando a su vez la formación de estas personas a las demandas empresariales de cada comarca. Asimismo, también se ha aprovechado para solicitar el respaldo del Ayuntamiento de Nerja en otros programas de digitalización (Programa PYME digital y PYME cibersegura), sostenibilidad (Programa PYME sostenible) y sobre todo internacionalización de las empresas de la comarca la Axarquía – Costa del Sol, poniendo a disposición del Ayuntamiento el Hub Málaga Export, una plataforma de servicios y de alto valor añadido destinada al apoyo de las empresas exportadoras de nuestra provincia.

“Encuentros como el celebrado hoy en Nerja reflejan nuestra apuesta por caminar junto al tejido empresarial de nuestra provincia. Creemos firmemente que las entidades y administraciones públicas y privadas deben pisar territorio, escuchar a sus gentes y construir proyectos junto a quienes generan actividad económica cada día. La Axarquía – Costa del Sol es una comarca con personalidad propia, con sectores muy dinámicos y con un enorme potencial para seguir creciendo de forma ordenada y sostenible. Desde la Cámara de Comercio de Málaga queremos acompañar ese crecimiento con herramientas útiles, pero también con una visión a medio y largo plazo que ayude a las empresas a ganar tamaño, mejorar su productividad y afrontar con garantías los retos de la digitalización, la innovación y la apertura a nuevos mercados”, ha concluido José Carlos Escribano.