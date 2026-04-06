El restaurante Picador celebra “La Ruta de la Croqueta”, un homenaje al bocado más icónico de la gastronomía española

Desde esta Semana Santa, el restaurante propone un recorrido culinario donde tradición y creatividad se dan la mano en una selección de croquetas que irá evolucionando periódicamente, ofreciendo siempre nuevas combinaciones de degustaciones.

Bajo la dirección de Juanjo Solano, la propuesta gastronómica de Picador se basa en una cocina de raíz andaluza con sutiles toques de su origen latino. Recetas de siempre reinterpretadas desde la técnica y la emoción, elaboradas con producto de temporada y un profundo respeto por la identidad local.

En esta ocasión, el chef ejecutivo de La Zambra ha diseñado una acción que pone en valor la versatilidad de este clásico, desde sus versiones más tradicionales hasta interpretaciones más contemporáneas. Las croquetas, ese pequeño gran símbolo de la gastronomía española, se convierten en protagonistas en Picador con el lanzamiento de “La Ruta de la Croqueta”, una iniciativa que da continuidad a sus jornadas gastronómicas y que invita a redescubrir este icónico bocado desde múltiples perspectivas