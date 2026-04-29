Renfe recupera los servicios AVE que unen Granada y Málaga con Zaragoza y Barcelona

Renfe restablece la circulación de los trenes AVE directos que conectan Granada y Málaga con Zaragoza y Barcelona, una vez confirmada la reanudación de la circulación en la línea malagueña de alta velocidad, interrumpida por las incidencias ocasionadas por el temporal el pasado febrero. Los billetes para estos servicios ya están a la venta.

Con la reapertura de la línea, Renfe reanuda el jueves 30 de abril los dos servicios AVE directos y diarios, uno por sentido, que unen Granada con Aragón y Cataluña, sin hacer transbordo en Madrid. El 4 de mayo será la fecha en la que volverá a circular también un AVE por sentido entre la capital malagueña, Zaragoza y Barcelona.

Nueva frecuencia a Sevilla el 4 de mayo

A esta oferta se suman los AVE directos entre Sevilla, Zaragoza y Barcelona, sin escala en Madrid, que ya pudieron empezar a circular en marzo. A principios del mes pasado se puso en circulación un tren diario directo por sentido y este 4 de mayo se pondrá en marcha una segunda frecuencia diaria por sentido Sevilla-Zaragoza-Barcelona.

Los billetes para estos AVE directos ya están a la venta y los servicios se reinician con algunas modificaciones horarias.

Los viajeros con billetes adquiridos antes de la interrupción del servicio están recibiendo mensajes con las nuevas condiciones de su viaje. En todo caso, quienes deseen cambiar o anular su billete porque estos cambios no les interesen pueden hacerlo sin coste alguno. Los nuevos horarios ya pueden consultarse en: https://www.renfe.com/es/es.