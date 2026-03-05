CANCER

El Regional de Málaga planifica la creación de una unidad para adolescentes y jóvenes con cáncer

El Hospital Regional Universitario de Málaga dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar destinado a la planificación y desarrollo de una futura Unidad de Adolescentes y Adultos Jóvenes con cáncer, que se ubicará en el Hospital Materno Infantil. El objetivo es ofrecer una atención integral, coordinada y altamente especializada a pacientes oncohematológicos de entre 14 y 25 años, adaptada a sus necesidades clínicas y psicosociales específicas.

Isabel Naranjo

Malaga |

Esta iniciativa responde a la necesidad de articular un modelo asistencial propio para un grupo de edad que se sitúa entre la oncología y hematología pediátrica y la de adultos, y que requiere circuitos diferenciados, entornos adecuados y equipos con formación específica.

El grupo de trabajo está integrado por profesionales de hematología, oncología médica, oncología radioterápica, radiodiagnóstico, medicina nuclear, anatomía patológica, cirugía pediátrica, traumatología, neurocirugía, enfermería, psicología, trabajo social, anestesia, laboratorio y microbiología, entre otros servicios. Su misión será definir los circuitos asistenciales, los protocolos de derivación y los espacios comunes que permitan garantizar una atención continua y coordinada desde el diagnóstico hasta el seguimiento a largo plazo.

El director médico del centro, Abel García, ha destacado que “la adolescencia y la juventud constituyen una etapa vital con características biológicas, emocionales y sociales propias, que también se reflejan en la forma de enfermar y de afrontar un proceso oncológico”. En este sentido, ha subrayado que “la creación de este grupo de trabajo supone un paso decisivo hacia un modelo asistencial centrado en las necesidades globales del paciente joven, donde la excelencia clínica se combine con la humanización, la continuidad asistencial y la investigación”.

El Hospital Regional Universitario de Málaga, como centro de referencia de tercer nivel y alta complejidad, cuenta con amplia experiencia en el abordaje integral del cáncer, con servicios de diagnóstico avanzado, cirugía oncológica de alta complejidad y tratamientos innovadores como la inmunoterapia CAR-T y el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.

