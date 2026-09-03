El Real Guadalhorce Golf reúne a Málaga en la 36ª Semana del club con 7 torneos

La programación combina competición y participación, con pruebas individuales, por parejas, infantiles y sénior, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de medir su nivel y continuar con su preparación de cara a las próximas citas de la temporada.

El gran protagonista de esta Semana del Club será el Gran Premio Vega del Guadalhorce, que alcanza su 37ª edición y se mantiene como uno de los torneos con mayor tradición y arraigo de cuantos se disputan en el Real Guadalhorce. La prueba se desarrollará durante dos jornadas y volverá a reunir a jugadores y equipos procedentes de distintos puntos de la provincia de Málaga y de otros lugares de Andalucía y España.

Más allá de los resultados deportivos, la Semana del Club mantiene intacta una de las señas de identidad del Real Guadalhorce: hacer del golf un espacio de encuentro entre generaciones, amigos y deportistas, al tiempo que se impulsa la práctica de este deporte y se contribuye a mejorar el nivel técnico y competitivo de los jugadores malagueños.

Ocho torneos para una semana grande del golf

La programación arrancará el sábado 6 de septiembre con el IV Torneo Bodegas Campos. El 7 de septiembre llegará el turno del 18º Trofeo Seguros Reale, mientras que el 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Victoria, se disputará el II Torneo Málaga y Costa de Bebidas.

La competición continuará el 9 de septiembre con el IV Torneo Volvo Vypsa, mientras que el 10 de septiembre estará reservado a la categoría sénior con el Torneo Sénior Cortijo Colmenares by Porsche.

El programa tendrá uno de sus momentos culminantes los días 11 y 12 de septiembre con la celebración del 37º Gran Premio Vega del Guadalhorce, la prueba de mayor tradición de la Semana del Club.

La competición se cerrará el domingo 13 de septiembre con la 26ª edición del Vega Infantil del Guadalhorce, poniendo el broche final a ocho días de intensa actividad deportiva y dando protagonismo a las nuevas generaciones del golf.

Una cita consolidada en el calendario deportivo malagueño

El presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, Ángel Gancedo, destaca el significado de una semana que ya forma parte de la tradición deportiva del club:

“La Semana del Club es uno de los momentos más esperados del calendario deportivo de nuestro Club y también por los amantes del golf de Málaga. Es una semana muy especial para todos nosotros y por eso hemos preparado un programa de competiciones muy variado, con el propósito de fomentar la participación, el compañerismo y ese espíritu que nos identifica. Como evento central de esta semana, el Gran Premio Vega del Guadalhorce volverá a congregar a numerosos jugadores procedentes de distintos puntos del ámbito provincial, autonómico y nacional. Es una prueba que ha ido creciendo con el paso de los años y que representa perfectamente el espíritu de esta Semana del Club”.

Con esta nueva edición, el Real Guadalhorce Club de Golf reafirma su apuesta por la promoción del golf, la formación y el deporte de base, al tiempo que consolida una semana que cada año convierte al club en uno de los principales focos de actividad golfística de la provincia de Málaga.