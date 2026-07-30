El Real Guadalhorce Club de Golf reúne a más de 800 participantes en el X Circuito Green Solidario a beneficio de cuatro ONG

La elevada participación registrada confirma el respaldo de los aficionados al golf a una iniciativa que, edición tras edición, combina deporte, convivencia y solidaridad, convirtiendo al Real Guadalhorce Club de Golf en un punto de encuentro para quienes entienden que el deporte también puede ser una poderosa herramienta de compromiso social.

En esta décima edición, el Circuito Green Solidario ha destinado su apoyo a cuatro entidades que desarrollan una importante labor asistencial y social: FMAEC (Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Nuevo Futuro y la Fundación Vicente Ferrer.

Cada uno de los cuatro torneos celebrados ha servido no solo para recaudar fondos y dar visibilidad a estas organizaciones, sino también para sensibilizar a los participantes sobre la importancia de respaldar proyectos que mejoran la calidad de vida de miles de personas.

El presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, Ángel Gancedo, ha destacado que "cumplir diez ediciones del Circuito Green Solidario es motivo de enorme satisfacción para todo el club. Hemos conseguido que el golf sea también un instrumento de solidaridad, implicando a cientos de jugadores, patrocinadores y colaboradores en un proyecto que demuestra que el deporte puede contribuir a transformar la sociedad".

Gancedo ha querido agradecer "la extraordinaria respuesta de todos los participantes, el compromiso de las empresas colaboradoras y el magnífico trabajo de las cuatro entidades beneficiarias, que realizan una labor imprescindible con miles de personas. El éxito de esta edición nos anima a seguir creciendo y a mantener este circuito como una de las grandes citas solidarias del calendario deportivo malagueño".

Además del elevado nivel deportivo de las competiciones, el Circuito Green Solidario ha vuelto a poner de manifiesto la capacidad del club para organizar eventos que trascienden el ámbito estrictamente deportivo y generan un impacto positivo en la sociedad.

Con esta décima edición, el Real Guadalhorce Club de Golf reafirma su compromiso con la responsabilidad social y con la promoción de iniciativas que fomentan valores como la solidaridad, la colaboración y el apoyo a quienes más lo necesitan.

El éxito alcanzado durante este mes de julio confirma que el Circuito Green Solidario se ha convertido en una cita imprescindible dentro del calendario del club y del golf malagueño, consolidándose como un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en un motor de ayuda y transformación social.

El Real Guadalhorce Club de Golf es uno de los clubes de golf de referencia de Andalucía. Comprometido con la excelencia deportiva, la formación de nuevos jugadores y la organización de competiciones de primer nivel, desarrolla además una intensa actividad social y solidaria, promoviendo iniciativas que fortalecen el vínculo entre el deporte y la sociedad.