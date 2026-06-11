El Real Betis abrirá a la participación ciudadana la creación de su próxima camiseta especial del partido Forever Green

El Museo Ruso de Málaga acogió ayer una nueva edición del FOREVER GREEN DAY, organizado por el Real Betis Balompié, congregando a especialistas y profesionales comprometidos con la sostenibilidad. Este evento anual refuerza así su posición como uno de los principales espacios de encuentro en Europa para abordar los retos ambientales desde la colaboración entre deporte, empresa, ciencia e innovación.

Durante la celebración de esta cita especializada se ha anunciado que el club verdiblanco lanzará un concurso de ideas para el diseño conceptual de la próxima camiseta especial del partido Forever Green de la temporada 2026/27. Se trata de una iniciativa pionera, a convocatoria abierta, que permitirá a aficionados y ciudadanía participar por primera vez en la creación de esta elástica, que tanta expectación crea cada año.

La puesta en marcha de este proyecto, que será presentado con más detalles en las próximas semanas, permitirá al Club recoger propuestas de historias, materiales, diseños o conceptos vinculados a la sostenibilidad con el objetivo de encontrar la idea que inspire la campaña medioambiental de Forever Green para 2027, reforzando así el papel de la participación social como motor de cambio y concienciación.

Ponencias de primer nivel

A lo largo de la jornada se ha reflexionado sobre la capacidad única del deporte para generar conciencia social y amplificar mensajes con impacto global, aprovechando su alcance para inspirar cambios de comportamiento y promover soluciones frente a los retos ambientales más urgentes. A través de representantes de diferentes deportes (fútbol, tenis o críquet) y con la participación de expertos procedentes de distintos ámbitos (académico, empresarial, deportivo y asociativo) de países como España, Inglaterra, Italia, Alemania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e India, la entidad verdiblanca ha querido poner de manifiesto el valor de la colaboración internacional y multidisciplinar para impulsar la acción ambiental.

Inaugurada por Rafael Muela, consejero del Real Betis Balompié y patrono de la Fundación, y por Enrique Pérez, director general del Málaga CF, y moderada por la periodista Sara Hormaechea, la cita ha servido además para compartir experiencias, proyectos innovadores y casos de éxito que demuestran cómo la colaboración entre distintos sectores puede acelerar la transición hacia un modelo más sostenible.

La primera de las intervenciones ha corrido a cargo del Profesor Ángel Enrique Salvo Tierra, de la Universidad de Málaga, quien ha ofrecido la ponencia ‘La importancia de la biodiversidad urbana y de los espacios verdes en las ciudades’, centrada en el valor estratégico de los entornos verdes urbanos para combatir el cambio climático y mejorar el bienestar de la ciudadanía. Precisamente, esta línea de trabajo conecta con la última campaña del Club, ‘La vida en verde comienza en el barrio’, con la que se vinculó la salud urbana con la preservación del arbolado.

Posteriormente ha sido el turno de Piera Abramo, responsable de Sostenibilidad del Udinese Calcio, con su exposición ‘Dando forma al futuro: sostenibilidad e innovación en el Bluenergy Stadium’. En ella ha mostrado cómo un estadio puede ir más allá de su función deportiva y convertirse en un polo de generación de energía limpia para su entorno, gracias a iniciativas como la comunidad energética creada en el barrio udinés a partir de la electricidad producida por los paneles solares de la instalación.

El tercer espacio ha sido para Eşref Hilmi Açık, cofundador de Oleatex, innovadora compañía que desarrolla materiales de cuero 100% veganos elaborados a partir de residuos de la industria del aceite de oliva como alternativa al cuero tradicional. Su intervención, titulada ‘De los subproductos del olivo a los materiales a escala mundial: la innovación circular y las oportunidades para Andalucía’, ha puesto el foco en el potencial de la economía circular y en las oportunidades de innovación sostenible vinculadas al sector oleícola andaluz.

Y, para cerrar el bloque, ha intervenido Alexis Terrón, doctor en Biología especializado en la conservación de corales y director del programa MedCoral, impulsado por la Asociación Hombre y Territorio, que ha presentado ‘Recuperando el coral del Mediterráneo’, donde ha abordado los trabajos de restauración y conservación marina que se están desarrollando para proteger los ecosistemas coralinos del Mediterráneo, así como la importancia de la colaboración científica y social para preservar la biodiversidad marina frente a los efectos del cambio climático y la presión humana.

Referentes de la acción ambiental

El evento ha servido además como escenario para la entrega de los Premios Forever Green 2026, un reconocimiento a quienes, desde distintos ámbitos de la sociedad, trabajan para promover una mayor concienciación ambiental y un futuro más sostenible. Los galardonados, presentados por The Future Makers, partner del evento y consultoría especializada en impulsar el valor del deporte como motor de desarrollo económico, impacto social y sostenibilidad ambiental, han sido:

AELTC Wimbledon, distinguido en la categoría ‘Liderazgo Ambiental en el Deporte’ por integrar la sostenibilidad de forma transversal en la gestión de uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo, marcando un referente para la industria.

El ‘Premio Biodiversidad’ ha sido para el equipo de críquet asiático Desert Vipers, por su compromiso en la concienciación a través del deporte con iniciativas como el proyecto BioBlitz y la camiseta especial que representa la pérdida mundial de biodiversidad.

El divulgador del patrimonio natural e histórico Ernesto Montoya (@viejatierra), en ‘Proyecto a la Divulgación Medioambiental’ por su relevante labor de divulgación ambiental, fomentando una mayor conciencia social sobre la protección del medio ambiente entre un público joven.

Viva con Agua en la categoría ‘Activismo Climático’ por movilizar a miles de personas en favor de causas sociales y ambientales, demostrando el poder transformador de la acción colectiva.

EFE VERDE, en ‘Medio de Comunicación con Compromiso Medioambiental’, por su contribución constante a la información y sensibilización ambiental, dando visibilidad a los principales retos y soluciones para un futuro más sostenible.

Rafa Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié, ha sido el encargado de clausurar la jornada, destacando la importancia de generar espacios de encuentro como FOREVER GREEN DAY para impulsar alianzas y proyectos con impacto. Asimismo, ha reafirmado la apuesta del Club por integrar la sostenibilidad como un eje estratégico de su actividad dentro y fuera de los terrenos de juego.

Como broche final, los asistentes han compartido un cóctel basado en productos de proximidad y de temporada, una propuesta alineada con los valores de sostenibilidad que promueve Forever Green. El encuentro ha incluido también varios sorteos, entre ellos un kit de viaje reciclado de Trainline, así como camisetas y bufandas, en un ambiente que ha propiciado el diálogo y el networking entre los asistentes.

El éxito de las anteriores ediciones, celebradas en Madrid, Barcelona y Sevilla, ha encontrado continuidad en Málaga, donde FOREVER GREEN DAY ha vuelto a reunir a destacados representantes de distintos sectores con un objetivo común: demostrar que el deporte puede ser una herramienta eficaz para sensibilizar, conectar a la sociedad e impulsar acciones con impacto positivo para el planeta.