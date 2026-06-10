Pujerra ultima detalles para su feria de San Antonio de Padua 2026

Durante los días 12, 13 y 14 de junio el municipio de Pujerra volverá a celebrar su Feria y Fiestas Patronales en honor a San Antonio de Padua con un programa repleto de actividades de las que disfrutarán tanto visitantes como vecinos, que esperan con ilusión estas fechas en las que se reencontrarán y compartirán buenos momentos con familiares y amigos que regresan al pueblo.

Los festejos darán el pistoletazo de salida en la tarde del viernes con el tradicional lanzamiento de cohetes y repique de campanas. Además de charangas, pasacalles, verbenas, música en directo o actividades dirigidas a los más pequeños, los momentos más esperados de la Feria de Pujerra 2026 serán, por un lado, la procesión de San Antonio de Padua, que se llevará a cabo en la tarde del sábado; y por otro, el aperitivo que se ofrecerá el domingo 14 de junio a los mayordomos y mayordomas que, con su aportación voluntaria, unida a la partida presupuestaria municipal, hacen posible la celebración de la feria año tras año. Como novedad, en esta edición de las fiestas todos los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un concierto que interpretará la Joven Orquesta Provincial de Málaga el sábado 13 de junio a las 12:30 horas en la Plaza de la Iglesia.

Por último, desde el Ayuntamiento de Pujerra se ha deseado a los pujerreños y pujerreñas que pasen una magnífica feria y que disfruten de las actividades organizadas, así como también se ha animado a todos los visitantes interesados a acudir a la localidad, donde serán estupendamente recibidos y gozarán del gran ambiente festivo que se prolongará durante varias jornadas.