El Rafa Nadal Tennis Center de Marbella acogerá dos torneos del ITF World Tennis Masters Tour

El circuito estará integrado por cuatro pruebas en Manacor (Mallorca), sede de la Rafa Nadal Academy, y dos torneos en el Rafa Nadal Tennis Center de Marbella, ubicado en el emblemático Don Carlos Marbella.

Todas las pruebas formarán parte del calendario oficial del ITF World Tennis Masters Tour, el circuito internacional de la Federación Internacional de Tenis destinado a jugadores mayores de 30 años.

Fiel a su vocación de organizar competiciones de referencia y generar oportunidades para jugadores de todo el mundo, la Academia consolida así su papel como uno de los grandes dinamizadores del tenis en todas sus categorías. Este diseño permite ofrecer una propuesta competitiva continuada a lo largo de la temporada, culminando con uno de los torneos de mayor categoría del circuito, el MT700.

Marbella, doble cita estratégica en el calendario internacional

Dentro del nuevo circuito, Marbella desempeñará un papel destacado al acoger dos torneos en momentos clave de la temporada 2026:

La elección estratégica de abril y septiembre permite aprovechar condiciones climáticas óptimas y ofrecer continuidad competitiva dentro del calendario ITF World Tennis Masters Tour. La celebración de ambas pruebas en el Rafa Nadal Tennis Center Marbella refuerza la experiencia internacional del circuito, combinando competición oficial, instalaciones de

primer nivel y un entorno de alto atractivo turístico. En la primera prueba de Marbella podrán competir jugadores a partir de 40 años.

Los jugadores que compitan en Marbella vivirán una experiencia que va más allá de las pistas de tenis. Además de disputar sus partidos en las excelentes instalaciones del Rafa Nadal Tennis Center Marbella, los integrantes del torneo podrán alojarse en el emblemático Don Carlos Marbella, un referente de elegancia y confort en primera línea de mar. Todo ello en un destino internacional que combina clima privilegiado, estilo de vida mediterráneo y un entorno único, convirtiendo cada torneo en una experiencia deportiva y personal inolvidable.

Para inscribirse y participar en cualquier torneo perteneciente al circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF) es necesario disponer de un número internacional de identificación de jugadores (IPIN). Será imprescindible que todos los jugadores se inscriban en el torneo con su IPIN a través de la página web oficial de la ITF.