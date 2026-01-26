¿Qué supondrá la ampliación del estudio para llevar los túneles del Guadalmedina hasta el puerto para el tráfico de mercancías?

Ante la consideración del Consistorio de elaborar un nuevo estudio de movilidad que contemple la opción de construir los túneles viarios hasta el puerto para ser utilizados como vías principales de acceso al tráfico de mercancías y atendiendo a una solicitud presentada por la Autoridad Portuaria en base a la alta demanda de tráfico de vehículos que la entidad espera para los próximos años y a la conveniencia de la conexión de estos soterramientos con las instalaciones del puerto, el ámbito de estudio del anteproyecto que está en elaboración se extenderá desde los accesos al recinto portuario hasta Ciudad Jardín, contemplándose la posibilidad de ampliar la longitud de los túneles a proyectar.

Este incremento de la longitud de los túneles y el paso de mercancías, que obligaría a cambiar el sistema de ventilación (de un sistema longitudinal a transversal, de mayor complejidad), llevaría aparejada la necesidad de ensanchar la sección tipo del túnel. Por ello, se deberá reestudiar el encaje de esta nueva sección con las diferentes infraestructuras e instalaciones soterradas existentes. Además, se deberá incluir en el anteproyecto la demolición del tramo del túnel existente en la margen derecha del río entre los puentes de la Aurora y la Esperanza para construir uno nuevo adaptado a la normativa de seguridad vigente.

Para poder incorporar estas modificaciones, se ha acordado con la empresa Esteyco (adjudicataria del contrato para la redacción del anteproyecto formalizado a través de Promálaga) una adenda al contrato, que conlleva un incremento de tres meses adicionales del plazo de ejecución, que inicialmente era de cinco meses aunque se amplió en dos más), por lo que el total será de diez meses (hasta finales de mayo), mientras el presupuesto de adjudicación de 302.500 euros (IVA incluido) aumenta en 59.895 euros (IVA incluido).