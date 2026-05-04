AGENDA DE OCIO

¿Qué hacer en Málaga este puente de mayo?

Propuestas de ocio para disfrutar de este fin de semana con nuestro colaborador Marco Antonio de la Ossa

Redacción

Málaga |

Un largo fin de semana para muchos por delante con muchas opciones. Primera parada en el Teatro Cervantes, donde hoy y mañana a las 20h., llega la Orquesta Filarmónica de Málaga. El precio de la entrada, desde los 10 a los 27 euros.

El sábado, llegan Las manos y la voz, de Zenet. No es solo un concierto: es un recorrido sonoro que abraza el pasado y lo trae hasta el presente con un Zenet como protagonista que se abre en canal y llega en su máxima expresión al escenario. Desde los 15 a los 45 euros.

El Teatro del Soho se llena este viernes, sábado y domingo de magia. Mag Lari vuelve a estar de gira con un nuevo espectáculo: Strafalari. Una palabra que lo define a él mismo, a su vestuario, a su humor, a sus números y en general a su manera de vivir. Un espectáculo lleno de magia, participación e ilusiones, que consigue dejar boquiabierto a todo el público con los highlights de su carrera: las mejores ilusiones de los últimos 20 años. Viernes a las 19h, sábado 18h y 21h, y el domingo a las 12h, con entradas desde los 23,54 euros.

Más propuestas, en la sala Trinchera: hoy, Avalanch; viernes 1 de mayo, Julia Martín, 2 de mayo, festival de tributos americanos. Y en La Cochera Cabaret, este viernes 1, tributo a Triana; 2 de mayo, Ricki Rivera.

En Fuengirola, no quedan entradas para ver a Fito & Fitipaldis, que pondrá el broche de oro a su gira ‘Aullidos Tour’ en Marenostrum. La banda de rock por excelencia actuará en el escenario principal del ciclo de conciertos fuengiroleño, a orillas del mar Mediterráneo, para despedirse de sus fans el 2 de mayo de 2026.

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