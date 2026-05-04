¿Qué hacer en Málaga este puente de mayo?

Un largo fin de semana para muchos por delante con muchas opciones. Primera parada en el Teatro Cervantes, donde hoy y mañana a las 20h., llega la Orquesta Filarmónica de Málaga. El precio de la entrada, desde los 10 a los 27 euros.

El sábado, llegan Las manos y la voz, de Zenet. No es solo un concierto: es un recorrido sonoro que abraza el pasado y lo trae hasta el presente con un Zenet como protagonista que se abre en canal y llega en su máxima expresión al escenario. Desde los 15 a los 45 euros.

El Teatro del Soho se llena este viernes, sábado y domingo de magia. Mag Lari vuelve a estar de gira con un nuevo espectáculo: Strafalari. Una palabra que lo define a él mismo, a su vestuario, a su humor, a sus números y en general a su manera de vivir. Un espectáculo lleno de magia, participación e ilusiones, que consigue dejar boquiabierto a todo el público con los highlights de su carrera: las mejores ilusiones de los últimos 20 años. Viernes a las 19h, sábado 18h y 21h, y el domingo a las 12h, con entradas desde los 23,54 euros.

Más propuestas, en la sala Trinchera: hoy, Avalanch; viernes 1 de mayo, Julia Martín, 2 de mayo, festival de tributos americanos. Y en La Cochera Cabaret, este viernes 1, tributo a Triana; 2 de mayo, Ricki Rivera.

En Fuengirola, no quedan entradas para ver a Fito & Fitipaldis, que pondrá el broche de oro a su gira ‘Aullidos Tour’ en Marenostrum. La banda de rock por excelencia actuará en el escenario principal del ciclo de conciertos fuengiroleño, a orillas del mar Mediterráneo, para despedirse de sus fans el 2 de mayo de 2026.