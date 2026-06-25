¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

En el Teatro Cervantes tenemos esta semana triple cita. La primera hoy, jueves, a las 20h., con Rocío Márquez y su Himno vertical. Esta onubense es una de las figuras fundamentales de la música flamenca del siglo XXI. Entradas desde los 10 a los 27 euros.

Y mañana viernes, Kiko Veneno. El maestro de las canciones que nos ha hecho bailar, pensar y sentir vuelve a la carretera en 2026. Disco nuevo, gira nueva. Nuevo proyecto, nuevas sorpresas. A las 20h, con entradas desde los 15 a los 45 euros. Para el domingo, la gala de clausura de la tercera edición del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga. Desde los 6 a los 20 euros.

En el Teatro del Soho, Pasión Vega canta a Pedro Almodóvar en Pasión Almodóvar. Jueves, viernes y sábado, a las 20h, con entradas desde los 25 euros. La voz generosa de Pasión Vega se da el gusto y nos regala la experiencia de pasearse por algunas de las canciones que, después de viajar al mundo creativo de Pedro Almodóvar, han regresado convertidas en hitos de nuestra memoria sonora y emocional.

Nos vamos a Starlite Marbella, donde llega este sábado Niña Pastori. Con más de 25 años de carrera artística, la gaditana ha construido una de las trayectorias más sólidas y respetadas de la música española contemporánea. Ha desarrollado un sello propio, marcado por una voz inconfundible, un profundo compromiso con sus raíces y una constante voluntad de renovación del flamenco. A las 22h, en la Cantera de Nagüeles, con entradas desde los 52,20 euros.

Por cierto que este lunes llega a la cantera, a Starlite Marbella, Lenny Kravitz.

En Marenostrum Fuengirola, doble cita sin entradas disponibles. Mañana viernes, Romeo Santos y Prince Royce, la gira conjunta Mejor tarde que nunca. Y el sábado, otros que se juntan para una gira, La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero.