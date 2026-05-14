¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Llega este sábado una nueva edición de la Noche en Blanco, la número 17 bajo el lema, El futuro se escribe con música. Un día en el que la ciudad se rinde a la música, y en este caso, a la música. Entre las actividades, “Balcones en canto” es un espectáculo músico-vocal en el que estarán presentes algunos de los temas y arias más representativas de la Historia de la Música: ópera, zarzuela, pop… Los cantantes irán haciendo su aparición en diferentes balcones de calle Larios y en la Plaza de la Constitución.Horario: de 21:05 a 00:20 h. Pases: 6 pases de 15 minutos: 21:05h, 21:25h, 22:00h, 22:35h, 23:20h y 00:05h.

Esa misma noche de sábado, en el Teatro Echegaray, Tonia Rodríguez llega con Sueños cantados son diez temas compuestos por la cantautora Tonia Rodríguez con los que desea alcanzar un mismo sueño: transmitir su música y que todas las personas vibren con ella.

Más allá de esta noche tan especial, el Teatro del Soho acoge mañana y pasado Memorias de Adriano. Lluís Homar es Adriano, un mandatario que, según el texto, es tan sabio y magnífico como ciego y contradictorio. Basado en la novela homónima de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano es llevada al escenario en una gran adaptación que cobra vida bajo la dirección de Beatriz Jaén y la dramaturgia de Brenda Escobedo. Un espectáculo teatral que representa, al mismo tiempo, una emocionante película de romanos y el relato íntimo de un hombre que dialoga con su historia, con la Historia. Un testimonio en primera persona de la vida del emperador romano nacido en Hispania.

Viernes y sábado, un único pase cada día a las 19h Entradas desde 25 euros.

En el Marenostrum Fuengirola, Paco Candela, Una de las mejores voces del país, después de 16 álbumes, numerosos premios y reconocimientos, y haberse convertido en uno de los artistas más contratados en el país con infinidad de conciertos cada año y situando sus discos entre los más vendidos. Entradas desde 36,30 euros.