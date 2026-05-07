¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

En el Teatro Cervantes, música clásica con la Orquesta Filarmónica de Málaga, hoy y mañana, a las 20h, desde los 10 a los 27 euros.

Música también en el Teatro del Soho, con su ciclo Flamenco en el Soho que permite este viernes disfrutar de Argentina, una de las voces más emblemáticas y apasionantes del flamenco contemporáneo, presenta su espectáculo Flamenco por Cantaora. Y el sábado, la Compañia Flamenca La Lupi, con Lo inédito. Los pases son a las 20h, y con entradas desde los 22,50.

En la Cochera Cabaret, hoy y mañana, Daniel Fez y su espectáculo La vida regulinchi. A la Sala Trinchera llega este viernes De Acero, el homenaje a Extremoduro, y el sábado, el rock de los argentinos, Guasones. Y en la Sala París 15, los Gemeliers.

Acabamos en, que sigue llenando de música los fines de semana, este sábado, con. El dueto formado por Dioni Martín y María Ángeles Muñoz llegan con su gira +30 años. Entradas desde 38,50.