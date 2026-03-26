¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

En el Teatro del Soho, Manuel Lombo este viernes, a las 20h. Con entradas a partir de 30 euros.

El artista malagueño Pablo López visita este fin de semana el Teatro Cervantes, el sábado a las 20h y el domingo a las 19h, con entradas desde los 24 a los 90 euros. Pablo López ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su nueva gira 'El niño del espacio en concierto 2026'; un espectáculo que promete dejar huella. Con un repertorio que incluye sus grandes éxitos y los nuevos temas de su esperado álbum.

Repasamos también otras salas malagueñas, con la destacada actuación de Marta Soto en La Trinchera y de Señor Torrance en la Sala Hall.

Y hablamos con el director de orquesta Juan Pualo, dado que la Catedral de Málaga dará apertura a la Semana Santa malagueña con un concierto en el templo este Viernes de Dolores, a las 19:30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Un año más, los encargados de llevar a cabo la realización del mismo serán la Joven Orquesta Provincial de Málaga y la Coral Santa María de la Victoria de Málaga, todos bajo la dirección musical del director malagueño Juan Paulo Gómez. Además, en esta ocasión contarán con las voces solistas de la soprano María del Carmen Vicente Téllez y del barítono Iván Villa Domínguez, destacando igualmente la dirección y preparación del coro a cargo de José Eugenio Vicente Téllez.