¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Continúan las actividades de Málaga de Festival, y además, hoy tenemos una cita con el cine. El Cine Albéniz proyecta ‘El camino de los ingleses’, película dirigida por Antonio Banderas basada en la novela de Antonio Soler, en el 20 aniversario de su estreno. Será a las seis de la tarde, y después habrá un coloquio con Banderas, Soler, y el director del Festival, Juan Antonio Vigar.

En el Teatro del Soho, hoy y mañana a las 19h., Los dos hidalgos de Verona, el clásico de William Shakespeare dirigido por Declan Donnellan. Escrita poco tiempo antes que Romeo y Julieta, comparte con esta numerosos puntos de vista y de tensión dramática. Entradas desde los 25 euros.

Nos pasamos por el Teatro Echegaray, para contarte que dentro de las propuestas de Factoría Echegaray, tenemos hoy y mañana, a las 20h, Las conserveras del tiempo. Bajo la dirección de Juan Fleta, nos traslada hasta 1975. En una conservera de atún del sur de España, cuatro mujeres se embarcan en otro día rutinario marcado por el olor penetrante del pescado y el constante murmullo de las máquinas. La entrada tiene un precio único de 15 euros.

Dentro de las actuaciones musicales, nos quedamos con Delaossa, que presentará su gira "La Madrugá" en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena mañana, a las 21h. El rapero local ofrecerá un concierto especial, con nueva puesta en escena, destacando como una de las paradas clave de su tour 2025-2026. Entradas agotadas.