¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Comenzamos en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, donde mañana viernes, a las 19:00 horas, se celebra el concierto del Programa nº4 del XIV Ciclo la Filarmónica Frente al Mar. El cuarto programa del ciclo, incluido en la temporada 2025_2026 de la Orquesta Filarmónica de Málaga, incluirá obras de Wolfgang Amadeus Mozart y Juan Crisóstomo de Arriaga. Contará con la batuta del director Iván Martín, que también intervendrá como solista al piano. Entradas desde 15 euros.

Primera parada en el Teatro del Soho, que este fin de semana, sábado y domingo a las 19h., se llena de mucho cine, con la Orquesta Larios Pop del Soho y su concierto Notas de Cine. Un recorrido por las inolvidables bandas sonoras de cine bajo la Dirección Musical de Arturo Díez Boscovich y la artista invitada Berna Perles. Esta reconocida soprano pondrá voz a dos de los temas musicales de la noche: Titanic Suite del compositor James Horner y Réquiem de la película Urubú, compuesta por el mismo Arturo Díez Boscovich.

En la Sala París 15, destacamos este sábado el concierto de Morgan, a las 21h. con entrada anticipada desde los 30 euros. Una de las bandas más sólidas y reconocidas del indie nacional actual, que llega a Málaga dentro de su gira Hotel Tour, con un repertorio cargado de sensibilidad y potencia en directo.

En la Sala Trinchera, están agotadas las entradas para El rollo de siempre, para mañana viernes. Pero el sábado, tienes opción de disfrutar de Sombra Doble, la banda de tributo al Indie Español más veterana del país, con 12 años de trayectoria, regresa a los escenarios con un súper festival en el que también participarán Amatria, referencia absoluta del pop electrónico nacional, y el carismático DJ Dennis Moore, con sus desenfadadas mezclas de pop y urban hits.

Y este domingo, a las 19h.,y sullega al, una experiencia íntima, reveladora y profundamente honesta que muestra a la artista de Úbeda en su estado más puro. Tienes entradas disponibles desde los 11 a los 32 euros.

Y de cara a la próxima semana, el lunes y el martes a las 20h estará en el Cervantes la malagueña Diana Navarro, con Ya no estoy sola, el nuevo espectáculo con el que celebra 20 años de trayectoria artística. Un recorrido por sus grandes éxitos, como ‘Sola’, ‘El perdón’ o ‘Campanera’ junto a nuevas creaciones como ‘Ya no estoy sola’, que da nombre a esta gira. Entradas desde 16 a 48 euros.