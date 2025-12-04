¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Comenzamos nuestro recorrido por el Teatro Cervantes, con concierto este viernes de una malagueña, de Pasión Vega, que presenta Pasión Almodóvar. Es un homenaje al universo cinematográfico del cineasta manchego a través de las canciones más emblemáticas de sus películas. La música, decisiva en su filmografía, contribuye de manera significativa a la construcción de personajes y atmósferas, y como ellos, refleja una rica paleta emocional y cultural en la que confluyen desde piezas clásicas y ópera hasta el pop, el flamenco, la copla, el jazz o los ritmos latinos. A las 20h, desde los 16 a los 48 euros.

Y en ese mismo teatro azul, sábado y domingo a las 19h., José Sacristán presenta El hijo de la cómica, en la que rinde homenaje a Fernando Fernán Gómez. Sacristán escribe, dirige e interpreta esta lectura dramatizada que explora la vida de su amigo, basándose en las historias que compartieron. El precio de la entrada, desde los 16 a los 48 euros.

En el Soho, continúa toda la Navidad Godspell. Al Teatro Echegaray, sábado y domingo a las 19h., llega el XX aniversario de La Insostenible Big Band, para lo que se ha programado un repertorio con referencia a los diferentes proyectos que han presentado durante estas dos décadas, centrándose en referentes como Duke Ellington, Leonard Bernstein, Xavier Cugat, el rock-swing,… y en el que se incluyen temas como ‘Cottontail’, ‘Mr. Bojangle’, ‘Sway’, 'Wonderwall', ‘lt's oh so quiet’ o ‘Mambo’ (West side story), entre muchas otras. La entrada tiene un precio único de 20 euros.

Se llena de Navidad estos días la Cochera Cabaret, con Tributo Musical: Navidad, Sueña y Canta es un espectáculo familiar lleno de magia y emoción, donde el público disfrutará en directo de los grandes éxitos de Disney: El Rey León, Aladdín, La Sirenita, Frozen y muchos más. Una oportunidad para cantar, soñar y dejarse llevar por la ilusión de estas inolvidables melodías. La historia comienza cuando cuatro viejos amigos reciben, por separado, una misteriosa carta anónima que los cita en Navidad para contar un cuento a los niños. Será el domingo, a las 12h. Con entradas a nueve euros.

De la Sala París 15, destacamos el sábado el concierto de Orisha, una banda cubana de hip-hop formada en 1999 en París que combina rap contemporáneo con sonidos tradicionales cubanos como el son o el guaguancó. Su primer disco, A lo Cubano (2000), llevó el hip-hop cubano al plano internacional. El concierto es a las 21:30 y la entrada anticipada tiene un precio de 35 euros.

Y nos adelantamos a la próxima semana, para contarte que el martes 9, el Martín Carpena se invade del espíritu navideño, y de ella, de Niña Pastori. La cantante gaditana combina los temas de su aclamado disco Feliz Navidad sumado a grandes clásicos de estas fechas reinterpretados como solo ella sabe hacer. A partir de las 20h, y con entradas desde los 38 euros.