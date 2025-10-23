¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Vuelve el MOSMA. El Teatro Cervantes acoge este fin de semana el Festival de Música de Cine de Málaga, un evento anual que llega a su décima edición. Dos conciertos, sábado y domingo a las 19h y por 20 euros precio único, disfruta de las bandas sonoras de película.

En el Teatro Cánovas, esta tarde de jueves, a las 20h, el grupo Nado Libre presenta su último trabajo Plural. Y mañana viernes y el sábado, la sala A acoge Palíndromo, de Dani Pardo. La historia de una pareja que se despierta el día después de haber terminado su relación, pero ninguno se acuerda de los motivos de la ruptura.

Y para los más pequeños, el Teatro Echegaray abre sus puertas el domingo a las 11 y a las 13h., con Este país es un circo y las reflexiones de un bufón. Si hay algo cómico en este país es su realidad. Con el circo como vehículo y el público como cómplice, entre juegos, equilibrios, malabares y demás... Dosperillas nos hará pasar una hora de asombro, risas y silencios. La entrada tiene un precio único de ocho euros.

Más música

Este sábado, a las 20h., la Sala París 15 será escenario para la vuelta a Málaga de Don Osvaldo, el grupo argentino heredero de los míticos Callejeando. El precio de la entrada es de 30 euros más gastos y la hora de inicio, a las 20h.