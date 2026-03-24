Los puertos deportivos de Málaga asociados a Marinas de Andalucía generan más de 710 millones de euros en 2025

Los puertos deportivos asociados a Marinas de Andalucía en la provincia de Málaga generaron en 2025 un impacto económico total de 710.515.250 euros, según los datos recogidos en el Informe Anual de la asociación, que agrupa a 19 puertos deportivos y clubes náuticos del litoral andaluz.

En la provincia, la asociación cuenta con nueve puertos deportivos asociados: Puerto de La Duquesa, Real Club Náutico de Estepona, Puerto Deportivo de Estepona, Puerto Banús, Puerto Deportivo de Marbella, Puerto Deportivo de Fuengirola, Puerto Deportivo de Benalmádena, IGY Málaga Marina y Real Club El Candado, que durante el pasado año registraron una ocupación media del 77%, reflejo de la actividad náutica que mantiene la Costa del Sol durante todo el año.

En conjunto, estas instalaciones náuticas atendieron a 11.603 usuarios durante 2025, de los cuales 8.966 fueron clientes de base y 2.637 de tránsito, lo que confirma el peso de la provincia como destino náutico de referencia en el Mediterráneo.

En términos económicos, la actividad generada por estos puertos alcanzó una cifra de negocio total de 710.515.250 euros. De esa cantidad, 22.339.000 euros corresponden a la facturación directa de los puertos, mientras que 688.176.250 euros proceden de la actividad económica que generan los negocios y servicios ubicados en los recintos portuarios.

En el apartado laboral, la actividad vinculada a estos puertos generó 1.395 empleos entre directos e indirectos, de los cuales 165 corresponden a empleo directo y 1.230 a empleo indirecto.

Además, estos recintos portuarios albergan 310 establecimientos comerciales, con un impacto directo en la economía local.

Los puertos asociados en la provincia conforman una red diversa que combina instalaciones de proyección internacional con espacios plenamente integrados en el entorno urbano y turístico de la Costa del Sol. Entre ellos, Puerto Banús destaca como uno de los puertos deportivos más conocidos del Mediterráneo y como símbolo del turismo de lujo en la Costa del Sol. Junto a él, puertos como Benalmádena, Marbella, Fuengirola o Estepona mantienen una actividad constante y una estrecha relación con la vida turística y social de sus municipios.

A esta red se suman instalaciones como La Duquesa, con un marcado carácter residencial y turístico; el Real Club Náutico de Estepona y el Real Club El Candado, ligados a la tradición náutica y deportiva, o IGY Málaga Marina, especializada en la atención a superyates, que refuerza el posicionamiento de Málaga en el segmento de gran eslora.

Datos del Informe Anual de Marinas de Andalucía

Estos datos se han dado a conocer tras la celebración de la Asamblea General de Marinas de Andalucía, celebrada recientemente, en la que la asociación presentó su Informe Anual 2025, con el balance de actividad, empleo y turismo náutico del sector.

A nivel regional, la actividad de los 19 puertos deportivos y clubes náuticos asociados a Marinas de Andalucía, que suman 9.739 amarres y representan el 42% del total del sistema portuario andaluz, generó en 2025 un impacto económico cercano a los 900 millones de euros.

Este impacto se compone de 49,8 millones de euros de cifra de negocio directa, correspondiente a la facturación de los propios puertos, y de 849 millones de euros de negocio indirecto, vinculado a la actividad de comercios, servicios y empresas que operan en los recintos portuarios.

Durante el pasado año, los puertos integrados en la asociación registraron una ocupación media del 78% y atendieron a 33.492 clientes, de los cuales 25.880 fueron clientes de base y 7.612 de tránsito.

En el ámbito laboral, la actividad de estos puertos generó 3.220 empleos entre directos e indirectos y los recintos portuarios albergan 589 establecimientos comerciales, lo que refleja el peso del turismo náutico en la economía del litoral andaluz.

El presidente de Marinas de Andalucía, Manuel Raigón Arroyo, señaló que “el turismo náutico se consolida como un motor económico para el litoral andaluz, generando actividad empresarial, empleo y oportunidades para los municipios costeros”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Durante la Asamblea también se acordó la renovación de la Comisión Delegada por un nuevo periodo de dos años, ratificando a los mismos miembros al frente de la asociación. La Comisión queda integrada por Manuel Raigón Arroyo como presidente; Juan Núñez Insausti como vicepresidente; Nicolás Figueras Gourgues como secretario general; y Antonio Valbuena y José Luis Bergillos como vocales.