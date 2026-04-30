ESTE SÁBADO 2 DE MAYO

El Puerto de Benalmádena cierra su ciclo primaveral de Rumbo al Puerto 2026 con la fiesta de Malagueo Cool

Vuelve la mejor animación musical al Puerto de Benalmádena con la celebración de Malagueo Cool, un evento incluido en el Plan de Dinamización Rumbo al Puerto 2026. Así, el recinto de la Dársena de Levante acogerá un extenso programa de actuaciones gratuitas y sesiones de Dj. Junto a esta nueva cita de música en directo, se podrá disfrutar del tradicional mercadillo artesanal.

Isabel Naranjo

Malaga |

Fiesta
El Puerto de Benalmádena cierra su ciclo primaveral de Rumbo al Puerto 2026 con la fiesta de Malagueo Cool | www.ondacero.es

Arrancará la jornada a las 17:00 horas con la sesión del Dj Acid Rainbow. Este madrileño llevará desde el mundo de la tripolaridad musical, su eclecticismo alternativo más pop. Le seguirá a las 19:30 horas la actuación de la banda emergente SIKE. Formada por cuatro jóvenes malagueños apasionados por la buena música, este grupo de pop rock condensa influencias tan diversas como el funk, el jazz o el hip hop, siempre con el objetivo ofrecer desde el escenario shows que dejan profunda huella.

A las 21:00 horas será el turno para Éxtasis. La banda catalana despliega toda su potencia rockera junto a toques de pop clásico. Sus temas pueden pasar de las guitarras más crudas y potentes (que recuerdan a The Rolling Stones, Bruce Springsteen o Andrés Calamaro…) hasta la rumba catalana más fresca y moderna.

El fin de fiesta lo pondrá Felipe Dj a partir de las 22:00 horas. El malagueño, un referente de la escena malagueña, pinchará hasta bien entrada la noche para hacernos bailar con los mejores hits.

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