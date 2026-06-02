Tu Primer Hogar, primera iniciativa privada que favorece el acceso a la vivienda para los jóvenes

Nace en Marbella la primera iniciativa privada que favorece el acceso a la vivienda de los jóvenes. Tu Primer Hogar es el único modelo que elimina en su totalidad el pago de la entrada inicial y establece un precio de compra al margen del fenómeno especulativo del sector. La Delegada Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga, Dña. María Rosa Morales Serrano elogia la iniciativa calificándola de “pionera” en un ámbito que también supone un reto para la administración autonómica.

El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema social de primer orden en España. El principal escollo es la incapacidad de reunir el pago de la entrada inicial que suele situarse en torno a un 20% de su coste más los gastos extras de notaría que puede incrementar este desembolso en el 30%. A todo ello se suma la tendencia al alza del precio de la vivienda en España que alcanzó la mayor cota de la historia en 2025 tras crecer un 9,6%, según la estadística del Colegio de Registradores que advierte que se trata del “nivel máximo” observado antes de la burbuja inmobiliaria.

En este contexto y con el objetivo de ofrecer una solución real a esta situación, surge la iniciática Tu Primer Hogar. “Es un modelo pionero que se aleja del fenómeno especulativo del sector para brindar la oportunidad de compra en propiedad a un segmento de población con ingresos estables, pero sin capacidad de ahorro”, explica Francisco Gómez, presidente y CEO de esta iniciativa.