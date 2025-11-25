Presentado el recetario “La Aloreña de Málaga en la mesa”

Siete recetas estuvieron en la final que se llevó a cabo en las cocinas de la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga, proyecto impulsado por Fundación Victoria y CEU San Pablo (Málaga), siendo dichas recetas, las protagonistas de la edición de este recetario. Las personas participantes proceden de diferentes restaurantes y escuelas de hostelería de Andalucía, así como también se presentaron personas a título particular, siendo Antonio Ángel Muñoz, con su elaboración “Campo, sembrado en mesa”, joven cocinero formándose actualmente en restaurantes reconocidos con estrellas Michelin, el ganador de esta edición.

Tanto las recetas finalistas como la receta ganadora, fueron elegidas por un jurado formado por profesionales de la restauración, que pusieron el nivel de dichas elaboraciones con altas exigencias, entre los que se encontraron Manu Balanzino, chef, sumiller y director de The Gourmet Journal, Nuria García-Agua, profesora de la Facultad de Turismo de la UMA, Pablo Pinteño, director de la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga, Juan Miguel Gómez, presidente de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga, así como Guadalupe Montejo, del Parador Nacional de Gibralfaro y presidenta de AMUCO que llevó a cabo la valoración en cocina. El concurso estuvo dirigido por el chef malagueño y fundador de Cocina por la Paz, Samuel Perea.

En la presentación, la vicepresidenta tercera de la Diputación y Diputada de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, ha destacado que este recetario que une la divulgación gastronómica y la riqueza culinaria de Málaga, muestra la versatilidad de esta aceituna “desde un risotto hasta un dulce”, poniendo en valor el producto autóctono reafirmando el compromiso de la Diputación de Málaga con la gastronomía malagueña.

Juan Miguel Gómez, presidente de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga ha resaltado su agradecimiento a la Diputación de Málaga y a Sabor a Málaga por su apoyo continuo en este tipo de iniciativas, así como también a Caja Rural de Granada que ha colaborado en la impresión del mismo.

Antonio Muñoz, ganador del concurso gastronómico “La Aloreña de Málaga en la mesa”, ha destacado que la aceituna Aloreña de Málaga es un producto “de diez”, así como ha agradecido a la organización esta oportunidad.