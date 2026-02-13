Suceso

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre, de 52 años, como presunto responsable de varios robos con arma blanca en la zona oeste de Málaga capital

El investigado ya ha ingresado en prisión provisional tras los cinco robos que se le imputan, cuatro en farmacias y uno en una panadería

La investigación, llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Distrito Oeste, se inició a raíz de la recepción de varias denuncias por parte de los responsables de varios establecimientos, incluidas cuatro farmacias y una panadería. Los perjudicados informaban cómo un ladrón aprovechó la ausencia de clientes y horarios de poca visibilidad para acceder al interior de los establecimientos y, ocultando su rostro con pasamontañas y cubriendo sus manos con calcetines, intimidó a los empleados con la exhibición de un cuchillo de grandes dimensiones -tipo jamonero-, apoderándose de la recaudación de las cajas registradoras.

Los investigadores se centraron en recabar datos de las diligencias de toma de declaración a las víctimas y de las imágenes de las diferentes cámaras de videovigilancia en la zona. Así, tras realizar un exhaustivo análisis del modus operandi y las características físicas del autor, llegaron a la conclusión que se trataba de un mismo autor y que este podría residir en un entorno próximo.

Una vez instruido el correspondiente atestado policial, el investigado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional en relación con los hechos delictivos.

