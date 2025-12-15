El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para 2026 que vuelve a superar los 1.200 millones de euros y prioriza la vivienda y los barrios

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga, reunido en sesión extraordinaria y urgente, ha dado aprobación inicial al presupuesto municipal para 2026 que volverá a superar los 1.200 millones de euros y que se vuelca y prioriza la vivienda, la calidad de vida y revitalización de los barrios y el avance de los proyectos de ciudad.

El acuerdo de aprobación inicial ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno —grupo municipal del Partido Popular— y los votos en contra de los grupos municipales del PSOE, Vox y Con Málaga. Tras ello, será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y estará en periodo de alegaciones durante 15 días hábiles.

De esta forma, Málaga tiene desde 2024 unas cuentas municipales que superan los mil millones de euros cada año y que permiten avanzar en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el programa de Gobierno Municipal 2023-2027 y en el progreso de la ciudad.

Las inversiones y transferencias suponen 170,68 millones de euros, a lo que habría que sumarle las partidas de gasto corriente destinadas a planes de conservación de los propios distritos y de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de forma que el importe alcanzaría los 195 millones.

Objetivos del presupuesto: vivienda, barrios y proyectos de ciudad

Así, el presupuesto de 2026 vuelve a poner el acento en la vivienda asequible, prioridad en la gestión municipal de estos años. Un año más reflejan el esfuerzo municipal en materia de promoción y construcción de vivienda protegida para los malagueños y malagueñas inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda. En este sentido, se contemplan partidas para la promoción, construcción o finalización de las obras de 2.243 nuevas viviendas protegidas del total de 5.186 que está impulsando el Ayuntamiento.

Los recursos que gestionan los distritos aumentan un 25% como fruto de la apuesta por las barriadas malagueñas, con partidas que suman más de 47,5 millones de euros, entre las que se encuentran presupuestos participativos y planes de actuaciones de revitalización y conservación.

El presupuesto, además de volcarse en mejorar lo más cercano a la ciudadanía como son los barrios, avanza también en proyectos singulares de la ciudad. Entre ellos, cabe destacar inversiones para el eje de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo y el parque de los Baños del Carmen (que contemplan en 2026 más de 8,4 millones entre ambos), una nueva aportación para el Auditorio (5 millones de euros), la Senda Litoral (1,6 millones de euros), el impulso a la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos, Fycma (1 millón de euros para el proyecto básico y el estudio detalle) y para la redacción del proyecto para la integración urbana del río Guadalmedina (1 millón).

Además, se dotará a Málaga de nuevos pulmones verdes: se culminarán las obras del parque del Campamento Benítez (más de 4,4 millones), se iniciarán las obras del de Frank Capra (2,8 millones) y está previsto que se inicie la licitación del parque previsto en el desarrollo de los suelos de Repsol (dentro del apartado presupuestario destinado a juntas de compensación). Estos tres parques supondrán más de 400.000 m2 de nuevas zonas verdes.

Entre los equipamientos para los ciudadanos, destaca la ampliación de la red de salas de estudio con 3 nuevas: en Teatinos-Universidad (en la antigua sede del distrito), Este (en la antigua sede del distrito) y Centro (en un edificio en Capuchinos).

En concreto, el presupuesto municipal para 2026 del Ayuntamiento, organismos autónomos, agencias públicas, empresas municipales y fundaciones se mantiene muy similar al de 2025. Supone un 1,8% menos de presupuesto total y un 20% menos en inversiones y transferencias respecto a 2025, fundamentalmente porque en 2025 se adelantó el mayor volumen para impulsar el desarrollo de ambiciosos planes de inversiones hidráulicas en Emasa y de renovación de flota en Limasam e infraestructuras de tratamiento de residuos. Además, cabe destacar en el caso de Urbanismo el crecimiento de su presupuesto total en más de 10,1 millones de euros (un 12% más), superando los 107 millones.

Además, hay que destacar que el endeudamiento consolidado disminuye drásticamente de los 150 millones de euros a unos 89 millones, sosteniendo un presupuesto similar al de 2025. Así, se prevé una bajada en el índice de endeudamiento municipal, que pasará del 48,68 % al 35,10 % (incluyendo préstamos de viviendas protegidas), como fruto de recurrir en menor medida al endeudamiento para financiar inversiones y gracias a la política de amortizaciones anticipadas.

Al mismo tiempo, el equipo de Gobierno Municipal mantiene una política fiscal que continúa con la senda de máxima moderación fiscal iniciada hace más de dos décadas, con nuevas reducciones en la plusvalía municipal y un amplio abanico de bonificaciones y beneficios fiscales que suponen al año dejar más de 20 millones en el bolsillo de los malagueños.

Respecto a los ejes del presupuesto (que incluyen las inversiones y otros capítulos), cabe destacar que este año se conforman de la siguiente manera: Málaga social, 177,14 millones de euros; Málaga sostenible, con 332,21 millones de euros; Málaga activa e innovadora, 68,59 millones de euros; Málaga cultural y referente, 78,89 millones de euros; y Málaga urbana - otros servicios públicos, 346,92 millones de euros.

Más información en el comunicado publicado el 3 de diciembre: [[LINK:EXTERNO|||https://www.malaga.eu/el-ayuntamiento/notas-de-prensa/detalle-de-la-nota-de-prensa/index.html?id=177029|||https://www.malaga.eu/el-ayuntamiento/notas-de-prensa/detalle-de-la-nota-de-prensa/index.html?id=177029]].