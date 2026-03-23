Playa Padre inaugura la temporada con la llegada de la primavera

Ubicado en la Playa del Cable, el espacio mantiene intacta esa estética bohemia con inspiración en el Caribe mexicano que lo ha definido desde sus inicios. Un imaginario que remite a Tulum, pero con el pulso propio de la Costa del Sol. Maderas naturales, tejidos orgánicos y una arquitectura pensada para integrarse con el entorno dibujan un escenario donde lo sofisticado se vive sin rigidez.

A lo largo del día, Playa Padre se transforma de forma casi imperceptible. Las mañanas invitan a bajar el ritmo, a habitar el espacio desde la calma. Pero es al caer la tarde cuando todo cambia: la luz se vuelve dorada, la música gana presencia y el ambiente se activa hasta convertir el beach club en uno de los puntos neurálgicos del verano mediterráneo.