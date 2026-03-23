SEMANA SANTA

Playa Padre inaugura la temporada con la llegada de la primavera

Hay lugares que no necesitan reinventarse, solo evolucionar. Playa Padre es uno de ellos. Tras su apertura el pasado 8 de marzo, el icónico beach club vuelve a situarse en el centro de la escena marbellí con una propuesta que, lejos de repetirse, afina cada año su identidad: una combinación de gastronomía, música, arte y paisaje que convierte cada jornada en algo irrepetible. La temporada arranca con citas como La Siesta x Playa Padre (2 de abril) y Mëstiza (5 de abril), además del regreso de sus icónicos Boho Sundays.

Isabel Naranjo

Malaga |

Beach Club
Playa Padre inaugura la temporada con la llegada de la primavera | www.ondacero.es

Ubicado en la Playa del Cable, el espacio mantiene intacta esa estética bohemia con inspiración en el Caribe mexicano que lo ha definido desde sus inicios. Un imaginario que remite a Tulum, pero con el pulso propio de la Costa del Sol. Maderas naturales, tejidos orgánicos y una arquitectura pensada para integrarse con el entorno dibujan un escenario donde lo sofisticado se vive sin rigidez.

A lo largo del día, Playa Padre se transforma de forma casi imperceptible. Las mañanas invitan a bajar el ritmo, a habitar el espacio desde la calma. Pero es al caer la tarde cuando todo cambia: la luz se vuelve dorada, la música gana presencia y el ambiente se activa hasta convertir el beach club en uno de los puntos neurálgicos del verano mediterráneo.

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