Los perros guía de la ONCE reclaman en Málaga su derecho de acceso a establecimientos de alimentación

Con motivo del Día Internacional del Perro Guía, que se celebra este miércoles, 29 de abril, sus usuarios reclaman a la sociedad su derecho de acceso a los distintos establecimientos de alimentación (fruterías, carnicerías, pescaderías, supermercados, etc) en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, bajo el lema ‘Perros Guía, sí’. Las leyes de cada comunidad autónoma, así como la vigente Ley de Bienestar Animal, reconocen a las personas usuarias de perro guía el acceso a lugares públicos o de uso público como los establecimientos del comercio al por menor, lugares de venta de alimentos tales como supermercados, mercados o comercios de alimentación, un aspecto a veces desconocido por la sociedad y que, en ocasiones, genera problemas a la persona ciega a la hora de ejercer su derecho de acceso, e incluso a algunos clientes que se pueden sentir molestos. Además, la Fundación ONCE del Perro Guía recuerda que este acceso no puede conllevar ningún gasto adicional ni quedar limitado por cupo alguno determinado por la concurrencia de otros animales de compañía. Y pide a la ciudadanía que ayude a difundir y conocer este derecho a acceder, permanecer y realizar la compra como la realiza cualquier otra persona.