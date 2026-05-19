El periodista Rubén Amón presenta este viernes en el Mirador del Carmen su libro ‘Morante, punto y aparte’

En su libro, Amón ha querido narrar lo que ha pasado con este personaje aunque nadie haya sido capaz de explicarlo todo. “Porque el morantismo no es una moda: es un síntoma, una forma de entender el arte, un misterio, la identidad y la nostalgia”, apunta el autor.

El resultado es “una obra viva, literaria, crítica y apasionada, que no pretende domesticar a Morante, sino acompañar su enigma. Hay reflexión pero también urgencia informativa. Morante punto y aparte es una sugestiva y trepidante mezcla de crónica periodística y de ensayo concienzudo”.

Rubén Amón es un periodista y escritor cuya carrera profesional comenzó a los 18 años en Antena 3 Radio. De allí se traslada a El Mundo en 1990, en Cultura, antes de ser enviado de guerra en los Balcanes, y corresponsal en Roma y en París.

Ha escrito para diferentes periódicos extranjeros (Reforma de México, Corriere della Sera, Libèration), ha sido columnista y reportero de El País y desde 2019 es articulista de El Confidencial. Sus diferentes libros y ensayos abarcan temáticas tan dispares como los toros, el fútbol, la política o la ópera.

Desde 2015 colabora en el espacio radiofónico Más de uno, de Onda Cero, junto a Carlos Alsina. En la actualidad también dirige y presenta en Onda Cero el espacio semanal La Cultureta.

Desde 2021 participa en la tertulia de actualidad de El Hormiguero 3.0