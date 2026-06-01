Asociación de la Prensa Málaga

La periodista Carmen del Riego clausura el 9 de junio la VIII edición de Prensa en mi mochila

La recién nombrada presidenta de la FAPE mantendrá un encuentro en el Centro Cultural La Malagueta con un centenar de alumnos de Secundaria y Bachillerato. La iniciativa de la Asociación de la Prensa de Málaga, en la que este año han participado más de 2.500 escolares, cuenta con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, la Diputación de Málaga y CaixaBank.

Isabel Naranjo

Malaga |

Prensa
La periodista Carmen del Riego clausura el 9 de junio la VIII edición de Prensa en mi mochila | www.ondacero.es

Impulsado por la Asociación de la Prensa de Málaga, el programa ha desarrollado talleres en 51 centros educativos de la capital y la provincia dirigidos a alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y, como novedad este año, Formación Profesional.

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